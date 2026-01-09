Tempête Goretti : des vents ultrapuissants en Île-de-France, en Normandie et au nord, la trajectoire en direct

La tempête Goretti génère encore des vents violents et a provoqué des inondations et des dégâts en Normandie et en Bretagne.

Ce vendredi 9 janvier, la France fait encore face à la tempête Goretti. Elle continue de frapper le pays en provoquant de puissantes rafales. "La tempête Goretti circule en Manche ce matin, avec son centre dépressionnaire situé au lever du jour sur l'extrême nord du pays, occasionnant des vents tempétueux sur les départements restant en niveau orange (Normandie, Eure-et-Loir, Ile-de-France et Hauts-de-France)", a écrit Météo-France. Météo-France a maintenu 2 départements en vigilance orange pour vents violents : les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

Ce vendredi 380 000 foyers sont privés d'électricité, a fait savoir Enedis à 6 heures. La plupart se trouve en Normandie (260 000) mais l'opérateur dénombre aussi 21 000 en Bretagne, 18 500 en Picardie et 13 500 en Ile-de-France. Quelque "1 600 techniciens Enedis" sont mobilisés pour assurer un retour à la normal rapide.

La trajectoire de la tempête Goretti en direct

En Normandie, malgré la puissance des vents, les dégâts sont contenus. Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche, a parlé ce matin sur RMC d'une "nuit très difficile" après le passage de la tempête Goretti. "Il y aurait 2 blessés" a-t-il dit, mentionnant "213 interventions des pompiers" dans le département qui a été placé en vigilance rouge hier.

Des perturbations importantes sur les transports

En Île-de-France, le trafic des Transiliens est très perturbé, la circulation des RER est aussi très impactée par les effets de la tempête Goretti. Les détails des trains arrêtés ou ralentis sont à retrouver sur cette page.