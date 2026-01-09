Tempête Goretti : des vents ultrapuissants en Île-de-France, en Normandie et au nord, la trajectoire en direct
La tempête Goretti génère encore des vents violents et a provoqué des inondations et des dégâts en Normandie et en Bretagne.
Ce vendredi 9 janvier, la France fait encore face à la tempête Goretti. Elle continue de frapper le pays en provoquant de puissantes rafales. "La tempête Goretti circule en Manche ce matin, avec son centre dépressionnaire situé au lever du jour sur l'extrême nord du pays, occasionnant des vents tempétueux sur les départements restant en niveau orange (Normandie, Eure-et-Loir, Ile-de-France et Hauts-de-France)", a écrit Météo-France. Météo-France a maintenu 2 départements en vigilance orange pour vents violents : les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.
Ce vendredi 380 000 foyers sont privés d'électricité, a fait savoir Enedis à 6 heures. La plupart se trouve en Normandie (260 000) mais l'opérateur dénombre aussi 21 000 en Bretagne, 18 500 en Picardie et 13 500 en Ile-de-France. Quelque "1 600 techniciens Enedis" sont mobilisés pour assurer un retour à la normal rapide.
La trajectoire de la tempête Goretti en direct
En Normandie, malgré la puissance des vents, les dégâts sont contenus. Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche, a parlé ce matin sur RMC d'une "nuit très difficile" après le passage de la tempête Goretti. "Il y aurait 2 blessés" a-t-il dit, mentionnant "213 interventions des pompiers" dans le département qui a été placé en vigilance rouge hier.
Des perturbations importantes sur les transports
En Île-de-France, le trafic des Transiliens est très perturbé, la circulation des RER est aussi très impactée par les effets de la tempête Goretti. Les détails des trains arrêtés ou ralentis sont à retrouver sur cette page.
08:43 - La carte de la tempête en Normandie : des vents monstrueux ont soufflé
Comme le montre cette infographie de Keraunos, institut spécialisé dans les phénomènes climatiques extrêmes, les rafales de vent ont été généralisées entre 110 et 120 km/h en Normandie.
A 3h loc, Goretti approche du détroit du Pas-de-Calais avec une pression inférieure à 975 hPa.— Keraunos (@KeraunosObs) January 9, 2026
L'animation radar 6h montre l'arrivée à maturité de la dépression.
Rafales généralisées entre 110 et 120 km/h dans les terres normandes. pic.twitter.com/Nfmrjr3hWs
08:41 - Météo France a réduit l'ampleur de sa vigilance orange
La tempête Goretti faiblit. Météo France avaiot placé 21 départements en vigilance orange à 6h, il ne reste plus actuellement que 2 départements dans cette situation de vigilance : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, pour trois phénomènes : orages, pluie inondation et vagues submersion.
08:37 - Un record historique de puissance des vents en Normandie
"Les vents les plus violents se sont produits dans la nuit avec des rafales maximales historiques qui ont atteint 213 km/h à Barfleur", indique la Chaîne Météo qui donnent des précisions pour la suite, notamment sur la trajectoire de la tempête Goretti : "La tempête Goretti balaie le nord-ouest de la France jusqu'à ce vendredi, sous l'influence d'une véritable bombe dépressionnaire circulant sur les côtes sud de l'Angleterre. La tempête concerne encore l'extrême nord de la France ce matin en perdant progressivement de son intensité, avant de s'évacuer vers le Benelux". Aujourd'd'hui, "la dépression s'éloigne peu à peu vers les Pays-Bas et l'Allemagne d'ici la fin de matinée, laissant place à un temps plus calme en cours de journée".
08:27 - Des précisions sur la tempête ce vendredi matin
La Chaîne Météo indique que la tempête Goretti "se poursuit sur les Hauts-de-France, avec des rafales pouvant excéder les 120 km/h. La dépression s'éloigne progressivement en fin de matinée vers les Pays-Bas et l'Allemagne, laissant place à un temps plus calme en cours de journée".
08:26 - Des effets sur Paris : perturbations des trains en gare de Saint-Lazare
La circulation des trains est interrompue en Normandie et des fortes perturbations sont constatées sur le réseau des Transilien dans le nord-ouest de l'Île-de-France. En conséquence, de fortes perturbations sont constatées sur les trains qui circulent en gare de Saint-Lazare à Paris ce matin.