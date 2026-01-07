Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 7 janvier 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Ce tirage Loto fera-t-il un grand gagnant ? Réponse vers 21 heures, avec la publication ici même des résultats gagnants du jour.

Faute de grand vainqueur lundi soir, ce sont désormais trois millions d'euros qui sont mis en jeu au tirage du Loto. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 ce mercredi 7 janvier 2026. Au-delà, la grille est validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Attention, si jouer au Loto est simple comme bonjour, parier sur les bons résultats et remporter le tirage est une toute autre paire de manche. En effet, en ne jouant qu'une combinaison de cinq chiffres, compris entre 1 et 49 et un numéro étoile parmi les 10 proposés, un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 d'avoir parié sur le combinaison du jour.

Quels numéros jouer au Loto pour remporter le tirage ?

Telle est la grande question que tous les participant se posent. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. Et pour cause, le Loto est un jeu de hasard et, comme l'indique la FDJ sur son site internet, il "ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages". Et d'insister : "Il est impossible de donner des pronostics Loto fiables." À noter toutefois qu'il existe un tableau des numéros qui sortent le plus ou le moins. Il pourra éventuellement inspirer ceux qui espèrent trouver une certaine logique à tout ça.