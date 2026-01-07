Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 7 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Ce tirage Loto a-t-il fait un grand gagnant ? La réponse est désormais connue. Retrouvez tous les résultats du jour !

Faute de grand vainqueur lundi soir, trois millions d'euros étaient mis en jeu au tirage du Loto ce mercredi 7 janvier 2026. Les résultats connus, on sait à présent que personne n'avait parié sur les bons numéros. Pas de vainqueur du rang un donc, mais pas non plus de gagnant au rang deux. Les joueurs les plus chanceux ont juste réussi à cocher quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance du jour. Chacun d'entre eux remporte ainsi 6 202,80 euros.

Prochain rendez-vous samedi. Quatre millions d'euros seront mis en jeu. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, la grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer ! En attendant, voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du mercredi 07 janvier 2026 5 - 17 - 30 - 35 - 36 / 3

Joker+ : 6 276 239

Option 2nd tirage : 24 - 25 - 33 - 38 - 49

10 codes gagnants : S37774839 - L32051684 - B06553962 - Q44194355 - P12616250 - L30173501 - T81451567 - Q07891968 - D43067631 - J87377734

Attention, si jouer au Loto est simple comme bonjour, parier sur les bons résultats et remporter le tirage est une toute autre paire de manches. En effet, en ne jouant qu'une combinaison de cinq chiffres, compris entre 1 et 49 et un numéro étoile parmi les 10 proposés, un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 d'avoir parié sur la combinaison du jour.

Quels numéros jouer au Loto pour remporter le tirage ?

Telle est la grande question que tous les participants se posent. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. Et pour cause, le Loto est un jeu de hasard et, comme l'indique la FDJ sur son site internet, il "ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages". Et d'insister : "Il est impossible de donner des pronostics Loto fiables." À noter toutefois qu'il existe un tableau des numéros qui sortent le plus ou le moins. Il pourra éventuellement inspirer ceux qui espèrent trouver une certaine logique à tout ça.

Pour les amateurs de belles cagnottes, plusieurs rendez-vous sont à noter en cette fin de semaine. Tout d'abord demain, jeudi 8 janvier, la FDJ et ses homologues européens proposeront quelque 30 000 euros par mois pendant trente ans au tirage de l'EuroDreams, au lieu de 20 000 euros mensuels sur trois décennies. Ensuite, vendredi, c'est au tirage Euromillions que les joueurs qui le souhaitent pourront tenter leur chance. Comme pour l'EuroDreams, la grille de base est vendue 2,50 euros. Ce vendredi, 53 millions d'euros seront mis en jeu.