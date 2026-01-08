Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 8 janvier 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi 8 janvier a fait au moins 10 grands gagnants. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams du jour.

Comme chaque jeudi, ce 8 janvier 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient un tirage EuroDreams. De nombreux joueurs ont dû tenter leur chance d'autant plus que la cagnotte était exceptionnellement de 30 000 euros par mois pendant trente ans au lieu de 20 000 euros en temps normal. De plus, sans qu'il y ait de raison particulière, 10 gagnants étaient garantis en France à l'EuroDreams. En effet, 10 personnes ont remporté 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

Outre ces dix gagnants exceptionnels, il n'y a pas eu de grand vainqueur à ce tirage EuroDreams. Selon la répartition des gains détaillée sur le site de la FDJ, personne n'a réussi à parier sur les six chiffres et le numéro Dream du jour. Les premiers vainqueurs sont ceux du rang 3. Ils ont réussi à mettre la main sur cinq des six chiffres du résultat gagnant. Chacune des 144 grilles concernées permet à son ou ses propriétaires de repartir avec 589,20 euros.

Tirage du jeudi 08 janvier 2026 5 - 15 - 24 - 26 - 31 - 34 1 10 codes gagnants à 2000 par mois pendant 5 ans : C961 P671 - E335 Y543 - E787 F831 - I881 U932 - K392 R105 - M907 Y051 - O925 R251 - R697 M650 - T180 U273 - T364 Y285

Un prochain tirage EuroDreams prévu lundi

Prochain rendez-vous, lundi ! Et pour espérer remporter quelque chose au tirage EuroDreams, il faut surtout commencer par jouer. La grille est vendue 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire le jour J. Les résultats EuroDreams sont communiqués un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Pour multiplier ses chances de l'emporter, il n'existe pas de solution miracle. L'idéal est encore… d'avoir de la chance. Néanmoins, jouer plusieurs combinaisons ou grilles pour un même tirage EuroDreams permet mathématiquement d'augmenter ses chances de l'emporter. Reste que cela a un coût. En cochant ne serait-ce qu'un numéro Dream de plus, la grille coûte 5 euros, au lieu de 2,50 euros. Un chiffre compris entre 1 et 40 en plus et la grille passe à 17,50 euros. Reste à déterminer si le jeu en vaut toujours la chandelle.