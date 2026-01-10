Neige et verglas : le froid et les flocons déjà de retour, la liste des départements en vigilance

Au total, six départements du nord-est de la France ont été placés en vigilance orange pour des risques de neige-verglas, ce samedi 10 janvier.

De la neige prévue dans le nord-est de la France… Samedi 10 janvier, dans six départements français, des températures en dessous de 0 degré, des chutes de neige, et de fortes rafales de vent ont conduit Météo-France à placer le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Haute-Marne et les Vosges en vigilance orange pour la neige et le verglas.

Les six départements seront en alerte au moins jusqu'à minuit ce soir. Des difficultés de circulation sont à prévoir, "les températures deviennent nettement négatives en seconde partie de nuit de samedi à dimanche avec un risque de formation de verglas", est-il écrit sur le site de Météo-France.

De la neige attendue en plaine

L'organisme météorologique évoque de la neige "parfois jusqu'en plaine". Le niveau atteint par l'accumulation des flocons est estimé de 5 à 10 centimètres et cela "dès 300 mètres d'altitude". Une situation qui résulte de la tempête Goretti débarquant d'Allemagne et du Benelux. Entre 400 et 500 mètres d'altitude, les chutes pourraient dépasser les dix centimètres, voire même les 20 centimètres. Au-delà de 500 mètres d'altitude, la neige pourrait atteindre 40 centimètres. Selon Météo-France, la neige devrait même tomber dès 200 à 300 mètres.