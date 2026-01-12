Grève SNCF du 13 janvier 2026 : les perturbations du trafic détaillées, l'Île-de-France touchée

Une grève peut perturber la circulation des trains ce mardi 13 janvier. Le point sur les perturbations.

La grève du 13 janvier 2026 à la SNCF va-t-elle vous empêcher de vous déplacer ? Rassurez-vous, les impacts sur le trafic et les perturbations engendrées devraient être très relatives. La direction a prévenu que les effets seraient limités. "Dans le cadre du mouvement social national, les circulations seront normales sur TGV et Intercités et quasi normales sur les trains régionaux avec des perturbations limitées à quelques lignes en Occitanie et en Île-de-France", peut-on lire dans un communiqué de la SNCF.