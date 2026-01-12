Grève SNCF du 13 janvier 2026 : les perturbations du trafic détaillées, l'Île-de-France touchée
Une grève peut perturber la circulation des trains ce mardi 13 janvier. Le point sur les perturbations.
La grève du 13 janvier 2026 à la SNCF va-t-elle vous empêcher de vous déplacer ? Rassurez-vous, les impacts sur le trafic et les perturbations engendrées devraient être très relatives. La direction a prévenu que les effets seraient limités. "Dans le cadre du mouvement social national, les circulations seront normales sur TGV et Intercités et quasi normales sur les trains régionaux avec des perturbations limitées à quelques lignes en Occitanie et en Île-de-France", peut-on lire dans un communiqué de la SNCF.
La CGT demande une hausse des salaires et des pensions de 12% et souhaitent la mise en place d'un treizième mois pour tous les cheminots. Le syndicat regrette que le groupe n'investisse pas suffisamment dans les recrutements ou pour améliorer les conditions de travail. Pour SUD-Rail, "l'évolution du métier, marquée par l'augmentation constante des missions et une polyvalence imposée, doit obliger la direction à revaloriser immédiatement les salaires".
Les effets de la grève SNCF devraient être les suivants :
- TGV : trafic normal
- Intercités : quasi normale
- RER D : trafic très perturbé, entre 1 train sur 2 et 1 train sur 4 en circulation selon les tronçons. 1 train sur 2 prévu entre Corbeil-Essonnes et Creil et entre Melun et Goussainville et un train sur 4 entre Juvisy et Malesherbes via Ris Orangis
- RER E : trafic perturbé, 2 trains sur 3 en circulation
- Ligne R du Transilien : trafic perturbé, 2 trains sur 3 en circulation
"SNCF Voyageurs et Île-de-France Mobilités recommandent aux voyageurs des lignes concernées qui le peuvent de limiter leurs déplacements prévus le mardi 13 janvier 2026 et de privilégier le télétravail", a fait savoir cette antenne du groupe.
Si vous avez un doute, le plus simple est de vous rendre sur cette page du site SNCF-voyageurs.com : en entrant le numéro de votre train, vous prendrez connaissance de vos conditions de trajet. Ce lien vous sera utile pour les trains circulant dans la région Occitanie.