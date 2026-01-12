Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 12 janvier 2026, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Ce lundi, cinq millions d'euros sont mis en jeu au tirage Loto. Tous les résultats seront mis en ligne ici même vers 21h.

Pour commencer la semaine, la Française des jeux organise, comme chaque lundi, un tirage Loto. Au programme de ce lundi 12 janvier 2026, un cagnotte de cinq millions d'euros qui sera remise à qui parviendra à trouver le résultat gagnant du Loto. Mais pour remporter quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un petit gain ou du jackpot en lui-même, le mieux est de commencer par participer.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jours du tirage Loto, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés à l'issue du tirage prévu lui vers 20h45, peu après le JT du 20 Heures. Et pour cause, le tirage Loto est souvent diffusé sur TF1, après les informations du soir. Avis aux amateurs, la grille est vendue 2,20 euros minimum.

Un autre beau tirage organisé lundi soir en parallèle du Loto

Lundi oblige, il n'y a pas qu'un tirage Loto qui est organisé. En effet, depuis un moment, la Française des jeux a également mis en place un tirage EuroDreams. En temps normal, ce tirage EuroDreams permet à l'éventuel grand gagnant re remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais dernièrement, la FDJ et ses homologues européens proposent un tirage EuroDreams exceptionnel avec à la clé : 30 000 euros par mois pendant trente ans.