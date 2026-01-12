Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 12 janvier 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Ce lundi, cinq millions d'euros sont mis en jeu au tirage Loto. Tous les résultats seront mis en ligne ici même vers 21h.

Pour commencer la semaine, la Française des jeux organise, comme chaque lundi, un tirage Loto. Au programme de ce lundi 12 janvier 2026, une cagnotte de cinq millions d'euros qui sera remise à qui parviendra à trouver le résultat gagnant du Loto. Mais pour remporter quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un petit gain ou du jackpot en lui-même, le mieux est de commencer par participer.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jours du tirage Loto, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés à l'issue du tirage prévu vers 20h45, peu après le JT de 20 Heures. Et pour cause, le tirage Loto est souvent diffusé sur TF1, après les informations du soir. Avis aux amateurs, la grille est vendue 2,20 euros minimum.

Un autre beau tirage organisé lundi soir en parallèle du Loto

Lundi oblige, il n'y a pas qu'un tirage Loto qui est organisé. En effet, depuis un moment, la Française des jeux a également mis en place un tirage EuroDreams. En temps normal, ce tirage EuroDreams permet à l'éventuel grand gagnant de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais dernièrement, la FDJ et ses homologues européens proposent un tirage EuroDreams exceptionnel avec à la clé : 30 000 euros par mois pendant trente ans.

Quoi qu'il en soit, passé ce jour, la semaine de la FDJ se poursuivra avec encore de nombreux tirages en vue. Outre le tirage Euromillions avec 64 millions d'euros en jeu prévu mardi soir, mercredi au moins deux millions d'euros seront mis en jeu au Loto. Au moins, car si ce lundi soir personne ne parvient à trouver les résultats Loto, la cagnotte sera remise en jeu avec un million d'euros de plus, soit 6 millions d'euros en jeu.