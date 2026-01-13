Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 13 janvier 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le premier tirage Euromillions de la semaine promet 64 millions d'euros. Parviendrez-vous à trouver les résultats gagnants ?

Bien supérieur à la cagnotte proposée la veille au Loto, le jackpot de ce mardi 13 janvier 2026 promet un gros lot de 64 millions d'euros à qui trouvera les résultats gagnants de l'Euromillions. Reste que cela ne sera pas chose facile. Non pas en raison du nombre de joueurs qui participent au tirage Euromillions, mais tout simplement du fait du nombre de combinaisons rendues possibles par le nombre de chiffres et de numéros que l'on peut potentiellement cocher sur une grille.

En effet, pour trouver le résultat Euromillions, les joueurs doivent cocher au minimum cinq chiffres parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile sur les 12 proposés. Concrètement, en ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur a une chance sur 139 838 160 d'avoir parié sur les bons numéros. Il peut néanmoins tenter de cocher davantage de chiffres sur une même grille. Cela lui permet d'augmenter ses chances, mais ne lui garantit en rien une victoire. Tous les résultats seront quoi qu'il en soit mis à disposition ici même vers 21h30/22 heures.

Cette technique pour augmenter ses chances de victoire à l'Euromillions

Attention toutefois à ceux qui se laisseraient emporter par les cases à cocher. Le coût de la grille n'est pas le même selon qu'on ait coché un chiffre de plus ou une étoile de plus. Et le prix de la grille peut par ailleurs vite s'envoler. Ainsi, en cochant une étoile de plus, un joueur doit débourser 7,50 euros au lieu de 2,50 euros, coût d'une grille de base. En revanche, en cochant un sixième chiffre, mais en gardant deux numéros étoile, la grille passe à... 15 euros, soit le double !

Bon à savoir, il est possible de cocher tous les numéros étoile plus un sixième chiffre. La grille est alors vendue… 990 euros. En cochant neuf chiffres et trois numéros étoile, un joueur du tirage Euromillions devra débourser 945 euros. Il peut toutefois cocher jusqu'à 10 des 50 chiffres, mais devra se contenter de deux numéros étoile. La grille lui sera vendue 630 euros. Reste à déterminer si le jeu en vaut vraiment la chandelle…