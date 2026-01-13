Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 13 janvier 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le premier tirage Euromillions de la semaine a-t-il fait un heureux vainqueur ? Découvrez sans plus attendre les résultats gagnants du jour.

Le tirage Euromillions de ce mardi 13 janvier 2026 proposait 64 millions d'euros aux participants. Les résultats sont désormais connus. On sait aussi quelle est la répartition des gains et celle-ci risque de ne pas faire que des heureux. Pour commencer, il semble que la chance n'était pas vraiment au rendez-vous ce mardi soir puisque personne n'est parvenu à parier sur la totalité des résultats Euromillions gagnants. Personne ne remporte donc le super jackpot qui est, de fait, remis en jeu vendredi, lors du prochain tirage. Ce seront ainsi 77 millions d'euros qui seront mis en jeu. En attendant, voici tout de même le résultat Euromillions du jour :

Tirage du mardi 13 janvier 2026 6 - 10 - 18 - 44 - 47 2 10

MyMillion : IB 283 6404

Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le prochain tirage Euromillions même si, une fois de plus, il ne sera pas aisé de parier sur la combinaison gagnante. En effet, pour trouver le résultat Euromillions, les joueurs doivent cocher au minimum cinq chiffres parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile sur les 12 proposés. Concrètement, en ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur a une chance sur 139 838 160 d'avoir parié sur les bons numéros. Il peut néanmoins tenter de cocher davantage de chiffres sur une même grille. Cela lui permet d'augmenter ses chances, mais ne lui garantit en rien une victoire.

Attention toutefois à ceux qui se laisseraient emporter par les cases à cocher. Le coût de la grille n'est pas le même selon qu'on ait coché un chiffre de plus ou une étoile de plus. Et le prix de la grille peut par ailleurs vite s'envoler. Ainsi, en cochant une étoile de plus, un joueur doit débourser 7,50 euros au lieu de 2,50 euros, coût d'une grille de base. En revanche, en cochant un sixième chiffre, mais en gardant deux numéros étoile, la grille passe à... 15 euros, soit le double !

Bon à savoir, il est possible de cocher tous les numéros étoile plus un sixième chiffre. La grille est alors vendue… 990 euros. En cochant neuf chiffres et trois numéros étoile, un joueur du tirage Euromillions devra débourser 945 euros. Il peut toutefois cocher jusqu'à 10 des 50 chiffres, mais devra se contenter de deux numéros étoile. La grille lui sera vendue 630 euros. Reste à déterminer si le jeu en vaut vraiment la chandelle…