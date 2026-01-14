Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 14 janvier 2026, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux propose une belle cagnotte. Il ne reste plus qu'à trouver les résultats du jour !

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de six millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Quid des prochains tirages de la semaine ?

Chaque tirage permet de savoir s'il y a un grand gagnant ou s'il est nécessaire de remettre en jeu le jackpot. Ainsi, après le tirage Loto de ce mercredi, on saura si ce sont deux millions d'euros qui sont remis en jeu samedi lors du prochain grand rendez-vous ou sept millions d'euros. En effet, si la cagnotte est remportée, les compteurs sont remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros, montant minimal. En revanche, s'il n'y a pas de vainqueur, le gros lot est remis en jeu moyennant un million d'euros de plus.

Concernant les autres tirages prévus en cette fin de semaine, outre le Loto samedi, jeudi, il y aura un tirage EuroDreams. À la clé, 30 000 euros par mois pendant trente ans, au lieu de 20 000 habituellement. Après cela, le lendemain, 77 millions d'euros seront mis en jeu au tirage Euromillions. Pour chacun de ces tirages, il est dès à présent possible de tenter sa chance. La mise minimale est la même : 2,50 euros.