Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 14 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 14 janvier 2026 a fait un grand champion. Voici sans attendre les résultats gagnants du jour !

Que fallait-il avoir parié ce mercredi 14 janvier 2026 ? Était-ce le 5 ? Le 23 ? Le 46 ? Ou peut-être le 1 ? Le tirage Loto vient de révéler ses résultats gagnants. Et le constat est sans appel : il y a bel et bien eu un grand vainqueur ce mercredi soir. Sur TF1, à l'issue de la révélation de la combinaison du jour, il a été indiqué que le ou la grand(e) gagnant(e) avait tenté sa chance en Loire-Atlantique.

Il ou elle remporte ainsi les six millions d'euros qui étaient mis en jeu ce mercredi soir. Mais ce n'est pas le seul petit chanceux du jour puisqu'un autre joueur, ou tout du moins une autre grille, est parvenu à trouver les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance du jour. Cette grille permet à son ou ses propriétaires de repartir avec 170 763,20 euros. Retrouvez tous les résultats Loto du jour :

Tirage du Loto du mercredi 14 janvier 2026 4 - 5 - 23 - 28 - 31 5

Joker+ : 8 333 910

Option 2nd tirage : 22 - 24 - 28 - 34 - 39

10 codes gagnants : E 7248 1689 - F 4492 2252 - H 8278 9462 - H 8655 9620 - K 0027 4539 - Q 5319 0824 - R 2991 8557 - S 3784 5886 - T 0153 9558 - U 8054 2650

Quid des prochains tirages de la semaine ?

Prochain tirage Loto samedi donc. Deux millions d'euros seront mis en jeu, le jackpot ayant été remporté mercredi soir. Concernant les autres tirages prévus en cette fin de semaine, outre le Loto, jeudi, il y aura un tirage EuroDreams. À la clé, 30 000 euros par mois pendant trente ans, au lieu de 20 000 euros habituellement.

Après cela, le lendemain, 77 millions d'euros seront mis en jeu au tirage Euromillions. Pour chacun de ces tirages, il est dès à présent possible de tenter sa chance. La mise minimale est la même : 2,50 euros.