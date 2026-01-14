Un manuel de révision du bac dit n'importe quoi : ce que contient ce livre Hachette sur les attaques du 7-Octobre

Repérées par la Licra, plusieurs lignes d'un manuel de révision du baccalauréat évoquant les attaques du 7-Octobre ont suscité l'indignation. Emmanuel Macron est monté au créneau.

"Le Hamas a visiblement ses proxys chez Hachette France. Il faut le lire dans le texte pour le croire", s'est ému mardi 13 janvier sur X la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), publiant au passage deux photographies. Sur l'une, la couverture d'un manuel de révision du baccalauréat, édité chez Hachette depuis 2024. Sur l'autre, le passage au cœur de la polémique.

"En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1 200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la Bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région." Voici le passage problématique. Et la Licra de s'interroger : "Est-ce trop demander à un éditeur de renom que de prévenir ce genre de dérives confusionnistes et négationnistes ?"

"Le révisionnisme n'a pas sa place en République"

Au lendemain du post de la Licra, le président de la République, Emmanuel Macron, est également monté au créneau sur X. "Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits : c'est intolérable. Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7-Octobre", a estimé le chef de l'État, insistant sur le fait que "le révisionnisme n'a pas sa place en République". Emmanuel Macron a par ailleurs précisé avoir "demandé au Gouvernement de prendre des mesures".

Dans la foulée, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a déploré sur X des faits "graves et inacceptables". "Cette qualification constitue une falsification des faits et une atteinte à la dignité des victimes du terrorisme. Les ouvrages à destination de publics scolaires ne sauraient comporter de tels biais", a-t-il dénoncé.

Excuses, retrait des manuels et enquête

Face au tollé, Hachette a présenté ses excuses mercredi. L'éditeur a par ailleurs annoncé que les ouvrages non vendus seraient retirés de la vente et détruits, tandis que "cette édition parascolaire ne sera remise en vente qu'une fois dûment relue et corrigée". Hachette a également précisé qu'une enquête interne avait d'ores et déjà été ouverte afin de "déterminer les raisons qui ont conduit à une telle erreur".

Arnaud Lagardère lui-même, PDG du groupe Lagardère qui détient Hachette, a tenu "personnellement à présenter [s]es excuses auprès de tous ceux qui ont pu se sentir blessés à juste titre, auprès du corps enseignant, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes".