Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 16 janvier 2026, 77 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux propose 77 millions d'euros. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 77 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés.

En attendant de voir une telle somme être mise en jeu, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous, que ce soit la combinaison gagnante ou le code My Million qui permet lors de chaque rendez-vous Euromillions de faire gagner un million d'euros à un des participants ayant tenté sa chance en France :

L'incroyable histoire de ce couple alsacien, vainqueur de l'Euromillions

Le 28 novembre 2025, un couple de joueurs français est parvenu à remporter un incroyable jackpot. 178 millions d'euros étaient mis en jeu ce jour-là. Le mari a tenté sa chance en faisant un "flash", cette technique qui permet de générer une combinaison grâce à un ordinateur, sans avoir à choisir soi-même les numéros. Joueur occasionnel, il a ensuite vérifié ses numéros en les comparant au résultat gagnant. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait remporter le jackpot !

Dans la foulée, il a prévenu son épouse. Par SMS, il lui a simplement indiqué : "Nous sommes riches !" Un message que sa femme a depuis précieusement conservé. Un gains qui "tombe à pic" pour ce couple. Leur premier achat est tout décidé : "Une maison avec plusieurs chambres, un jardin et, surtout, pas de voisins !" ont-ils fait savoir à la FDJ. Pour le reste, le mari a expliqué vouloir "faire profiter ceux qui [lui] sont chers de cette chance incroyable… Mon bonheur, c'est de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir mes proches et faire plaisir autour de moi".