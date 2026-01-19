Vigilance pluies et inondations : les départements en alerte ce lundi

Cinq départements sont placés en vigilance orange par Météo-France ce lundi 19 janvier. Des pluies diluviennes s'abattent sur le sud du pays et la Corse.

Les intempéries continue de s'abattre sur le sud de la France ce lundi 19 janvier 2026. Aujourd'hui, trois départements sont placés en vigilance orange pour "crues" : l'Aude l'Hérault et la Haute-Corse (depuis 10 heures). Météo-France place également quatre départements en vigilance orange pour "pluie-inondations" : l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Au total, cinq sont donc en orange en ce début de semaine.

"Les fortes pluies qui ont concerné l'Hérault dimanche, se décalent en cours de nuit de dimanche à lundi sur l'Aude puis s'étendent en journée vers les Pyrénées-Orientales. Elles s'atténuent en cours de soirée de lundi. La partie orientale de la Corse est également concernée par de fortes précipitations, elles perdurent un peu plus longtemps, jusqu'en fin de nuit de lundi à mardi", précise la station météorologique dans son bulletin journalier.

Dans l'Hérault, des cumuls de 90 à 120 mm sur l'ouest, localement 130 à 150 mm dans le Minervois ont été relevés, jusqu'à 200 mm sur le Haut Languedoc. En Corse, sur la journée de dimanche, des cumuls de 100 à 150 mm sur la chaîne centrale ont été observés et entre 20 et 40 mm supplémentaires sont tombés ce lundi matin entre minuit et 6 heures.

Face aux graves intempéries qui touchent la région, la préfecture de l'Aude a activé le centre opérationnel départemental. A travers un communiqué, elle avertit que "des inondations imminentes sont attendues dans le département, notamment dans deux quartiers de Narbonne", Maraussan et la Mayolle, dont les les habitants "d'un logement de plain pied" et de maisons avec un étage ont été évacués, le dispositif FR-Alert ayant été activé.

Pluies durables, sols saturés... Les évolutions prévues

Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pluies s'intensifient et s'étendent à toute la frange est de ces deux départements au cours de la journée de lundi. Les intensités pluvieuses seront de l'ordre de 10 à 15mm/h. Les pluies s'atténuent en soirée. "On attend des cumuls compris entre 80 et 100 mm de manière étendue sur une large frange est des deux départements, localement 150 mm", indique Météo-France.

Sur la Corse, les pluies sont durables, avec des intensités de l'ordre de 10 à 20mm/h, qui ont débuté dimanche. Elles vont se maintenir tout au long de la journée de lundi et dans la nuit de lundi à mardi sur le versant oriental de la Corse. "Les cumuls prévus pour lundi sont un peu supérieurs à ceux de la veille, avec encore 80 à 120 mm généralisés côté est, localement 200 à 250 mm sur le relief", dit la station. Les pluies se maintiennent jusqu'à mardi matin, sur des sols devenant bien saturés.

Pour la journée du mardi 20 janvier 2026, Météo France maintient plusieurs départements en vigilance orange. L'Hérault et l'Aude pour "crues" et les deux départements corses pour "pluie-inondations". Pour l'instant, les alertes sont prévues jusqu'à 6 heures mardi matin. "La situation se calme lentement sur le plan des intempéries, même s'il pleut encore beaucoup sur les Pyrénées-Orientales et sur le sud-est de la Corse. En mer, les conditions restent perturbées avec beaucoup de vent jusqu'à 80/90 km/h et de houle", abonde de son côté La Chaîne Météo.