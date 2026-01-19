Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 19 janvier 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour débuter la semaine, la Française des jeux propose de remporter trois millions d'euros. Le tirage Loto aura lieu dans la soirée, avec à la clé les résultats du jour !

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Au programme : trois millions d'euros sont mis en jeu ce lundi 19 janvier 2026 au tirage Loto. La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Loto seront livrés ici même vers 21 heures :

Quels sont les tirages à ne pas manquer cette semaine ?

En parallèle du tirage du Loto de ce lundi, un tirage EuroDreams est organisé. Contrairement à d'habitude, ce sont 30 000 euros par mois pendant trente ans qui sont promis aux participants. En temps normal, 20 000 euros par mois pendant trois décennies sont mis en jeu. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, la FDJ a décidé de pimenter les choses. Problème, personne ne semble avoir assez de chance pour trouver le résultat gagnant.