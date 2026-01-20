Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 20 janvier 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 87 millions d'euros étaient en jeu. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ce mardi 20 janvier ? Réponse…

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient la coquette somme de 87 millions d'euros, soit 70 millions de plus que le jackpot proposé à l'origine. Les résultats ont depuis été révélés et on sait que, malheureusement, personne n'est parvenu à parier sur la combinaison gagnante de ce mardi 20 janvier 2026. Sur son site, la FDJ annonce dès à présent un jackpot de 99 millions d'euros pour le prochain tirage prévu vendredi.

Quoi qu'il en soit, certains participants sont tout de même parvenus ce mardi à trouver une partie des résultats Euromillions gagnants. Outre le code My Million qui permet de remporter un million d'euros lors de chaque rendez-vous, le détail de la répartition des gains indique qu'une grille, cochée correctement des cinq bons chiffres mais d'aucun numéro étoile correct, a permis à son propriétaire de remporter 46 026,70 euros. Voici le résultat Euromillions du jour :

Tirage du mardi 20 janvier 2026 11 - 18 - 19 - 22 - 50 1 11

MyMillion : FR 631 6934

Un incroyable tirage bientôt proposé à un autre jeu de la FDJ

Si l'Euromillions reste l'un des jeux où le gros lot est le plus conséquent, il s'agit également d'un des jeux où le pourcentage de chance de trouver les résultats est le plus infime. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne jouez qu'une grille composée des cinq chiffres et des deux numéros étoile nécessaires pour composer une combinaison valide. Le mieux donc pour augmenter ses chances de devenir millionnaire est de… parier sur un autre jeu, comme le Loto ou l'EuroDreams.

Et bonne nouvelle pour les amateurs de beaux jackpots, vendredi 13 oblige, la Française des jeux organisera un Super Loto en février, avec à la clé 13 millions d'euros, mais aussi 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros à leur détenteur. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 3 euros, au lieu de 2,20 euros en temps normal. D'ici là, chacun peut également tenter jeudi soir de remporter le tirage EuroDreams qui propose depuis plusieurs semaines non plus 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros. Avis aux amateurs !