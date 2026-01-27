Inondation en Bretagne : trois départements en vigilance orange, la tempête Chandra aggrave les crues
Après la tempête Ingrid, c'est la tempête Chandra qui apporte beaucoup de pluie en Bretagne et empêche la poursuite des décrues. Trois départements sont placés en vigilance orange pour crues alors que des inondations sont en cours.
Après la tempête Ingrid, une nouvelle dépression fait parler d'elle : la tempête Chandra. Si la perturbation touche surtout le Royaume-Uni, la pointe bretonne est également affectée ce mardi 27 janvier 2026. Dès lundi, des pluies importantes sont tombées en Bretagne "en lien avec la tempête Chandra sur les îles Britanniques". Les précipitations faiblissent ce mardi, si bien que Météo France a levé les vigilances oranges "pluie-inondation" ce mardi, mais le temps doit rester pluvieux toute la journée. Ce mardi matin il est déjà tombé 29 mm à Vannes dans le Morbihan et le Finistère n'est pas épargné non plus : 26 mm à Quimper, 24 mm à Sizun; 22 mm à Lorient et 13 mm à Ouessant.
Problème : ces précipitations surviennent alors que les sols bretons sont déjà saturés en eau, ce qui augmente intrinsèquement le risque d'inondations sur place. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont donc placés en vigilance orange pour crues ce mardi. "Des cumuls significatifs sont tombés durant la nuit et vont durer jusqu'en début de matinée de ce mardi sur l'ensemble de la Bretagne. [...] Ce nouvel épisode pluvieux fait repartir à la hausse les niveaux des cours d'eau bretons depuis la fin de nuit de lundi à mardi", écrit Vigicrues.
Quatre cours d'eau dont particulièrement surveillés : la Laïta et l'Odet dans le Finistère, ainsi que le Blavet dans le Morbihan et l'Oust dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Sur ces cours, des "débordements dommageables" sont possibles "en cours de matinée et début d'après-midi de ce mardi". "Ailleurs, sur les cours d'eau placés en vigilance jaune, des débordements localisés sont en cours ou attendus en raison de la propagation des crues formées ces derniers jours et des nouvelles réactions suite aux pluies des dernières 24 heures", ajoute l'agence. Plus que des crues, ce sont des inondations qui ont lieu dans plusieurs communes bretonnes.
De nouvelles inondations en Bretagne
La Bretagne est sous les eaux depuis la semaine dernière. Les précédentes crues causées par les précipitations ont entrainé plusieurs inondations dans les communes situées aux abords des fleuves comme à Quimperlé où la Laïta a déferlé dans certaines rues et gagné plusieurs commerces et habitations. Si le cours d'eau est redescendu, une nouvelle inondation est redoutée ce mardi. La Laïta qui est revenue dans son lit est susceptible d'atteindre les 3m80 voire les 4 mètres, des niveaux auxquels elle est en mesure de passer les barrières anti-inondation. A Morlaix aussi les habitants se préparent aux inondations. La montée des eaux renforcée par les pluies ont conduit à la fermeture de nombreuses routes dans le Finistère, département le plus concerné, dans le Morbihan et le sud de l'Ille-et-Vilaine. Outre les routes, des quais ont été fermés.
08:49 - Des crues plus ou moins importantes de la semaine dernière attendues à Quimper
A Quimper, les pics de crue de l'Odet sont attendus tout au long de la journée en différents points selon Vigicrues et ils sont annoncés plus ou moins importants que ceux de la semaine dernière. Le cours d'eau devrait atteindre les 2,71 mètres à 11 heures au niveau du Palais de justice, c'est un mètre de moins par rapport à la semaine dernière. En revanche, le pic prévu à 16h30 dans le secteur de la passerelle Pierre-Dornic devrait atteindre le 2,81 mètres et gagner 30 cm par rapport à la précédente crue.
08:30 - Un pic de crue attendu en début de matinée à Morlaix
Le pic de crue du Queffleuth était prévu vers 8 heures ce mardi matin à Morlaix d'après la mairie rapporte Le Télégramme. Les dernières prévisions indiquait que le débit pouvait atteindre les 21 mètres cube par seconde (m3/s) au moment du pic, voire 25 m3/s selon les valeurs les plus hautes. Le risque d'inondation est donc présent puisque passé les 25 m3/s, le débordement du fleuve est très probable explique le Télégramme.
08:22 - Quatre cours d'eau en vigilance orange "crues" en Bretagne
Trois départements bretons sont placés en vigilance orange "crues" ce mardi par Météo France, il s'agit toujours du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Ce sont plus particulièrement quatre cours d'eau qui sont en alerte : la Laïta et l'Odet dans le Finistère, le Blavet dans le Morbihan et l'Oust qui traverse l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Ces cours d'eau ont déjà quitté leur lit la semaine dernière causant des inondations plus ou moins importantes, une nouvelle crue aggravée par les précipitations des dernières heurs et de celles à venir risque d'entraîner de nouvelles inondations ce mardi.
26/01/26 - 23:44 - Des rafales allant jusqu'à 100 km/h attendues sur le Finistère
Avec la tempête Chandra, la Bretagne est frappée par des rafales de vent. "Le vent devrait avoisiner 70 à 90 km/h cette nuit en Bretagne, jusqu'à 90-100 km/h sur le Finistère", explique sur X Météo Bretagne, ajoutant que des "creux moyens de 6 à 8 mètres" sont attendus en mer d'Iroise.
#Bretagne #dépression #Chandra— Météo Bretagne (@MeteoBretagne) January 26, 2026
De nouvelles pluies conséquentes abordent la Bretagne ce lundi, en lien avec la tempête « Chandra » qui sévit sur les îles Britanniques. En marge de cette dépression, le vent devrait avoisiner 70 à 90 km/h cette nuit en Bretagne, jusqu'à 90-100… pic.twitter.com/x4xWi5piXD
Météo-France donne des conseils de comportement en cas de vigilance orange crues / inondations. Voici les recommandations : Je m’éloigne des cours d'eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage ; Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ; J'évite de me déplacer et je me tiens informé sur les conditions météo ; Je surveille la montée des eaux ; Je ne descends pas dans les sous-sols ; Je mets mes bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.