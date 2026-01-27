Inondation en Bretagne : trois départements en vigilance orange, la tempête Chandra aggrave les crues

Après la tempête Ingrid, c'est la tempête Chandra qui apporte beaucoup de pluie en Bretagne et empêche la poursuite des décrues. Trois départements sont placés en vigilance orange pour crues alors que des inondations sont en cours.

Après la tempête Ingrid, une nouvelle dépression fait parler d'elle : la tempête Chandra. Si la perturbation touche surtout le Royaume-Uni, la pointe bretonne est également affectée ce mardi 27 janvier 2026. Dès lundi, des pluies importantes sont tombées en Bretagne "en lien avec la tempête Chandra sur les îles Britanniques". Les précipitations faiblissent ce mardi, si bien que Météo France a levé les vigilances oranges "pluie-inondation" ce mardi, mais le temps doit rester pluvieux toute la journée. Ce mardi matin il est déjà tombé 29 mm à Vannes dans le Morbihan et le Finistère n'est pas épargné non plus : 26 mm à Quimper, 24 mm à Sizun; 22 mm à Lorient et 13 mm à Ouessant.

Problème : ces précipitations surviennent alors que les sols bretons sont déjà saturés en eau, ce qui augmente intrinsèquement le risque d'inondations sur place. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont donc placés en vigilance orange pour crues ce mardi. "Des cumuls significatifs sont tombés durant la nuit et vont durer jusqu'en début de matinée de ce mardi sur l'ensemble de la Bretagne. [...] Ce nouvel épisode pluvieux fait repartir à la hausse les niveaux des cours d'eau bretons depuis la fin de nuit de lundi à mardi", écrit Vigicrues.

Quatre cours d'eau dont particulièrement surveillés : la Laïta et l'Odet dans le Finistère, ainsi que le Blavet dans le Morbihan et l'Oust dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Sur ces cours, des "débordements dommageables" sont possibles "en cours de matinée et début d'après-midi de ce mardi". "Ailleurs, sur les cours d'eau placés en vigilance jaune, des débordements localisés sont en cours ou attendus en raison de la propagation des crues formées ces derniers jours et des nouvelles réactions suite aux pluies des dernières 24 heures", ajoute l'agence. Plus que des crues, ce sont des inondations qui ont lieu dans plusieurs communes bretonnes.

De nouvelles inondations en Bretagne

La Bretagne est sous les eaux depuis la semaine dernière. Les précédentes crues causées par les précipitations ont entrainé plusieurs inondations dans les communes situées aux abords des fleuves comme à Quimperlé où la Laïta a déferlé dans certaines rues et gagné plusieurs commerces et habitations. Si le cours d'eau est redescendu, une nouvelle inondation est redoutée ce mardi. La Laïta qui est revenue dans son lit est susceptible d'atteindre les 3m80 voire les 4 mètres, des niveaux auxquels elle est en mesure de passer les barrières anti-inondation. A Morlaix aussi les habitants se préparent aux inondations. La montée des eaux renforcée par les pluies ont conduit à la fermeture de nombreuses routes dans le Finistère, département le plus concerné, dans le Morbihan et le sud de l'Ille-et-Vilaine. Outre les routes, des quais ont été fermés.