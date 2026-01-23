Vigilance météo : crue, vents, pluies... La Bretagne en alerte, huit vigilances orange activées ce vendredi

Trois départements départements bretons sont placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi 23 janvier. Des alertes crues sont toujours en cours, tandis que des alerte pour "pluie-inondation" se sont ajoutées et que des vigilances "vents" sont attendues.

La tempête Ingrid apporte son lot d'intempéries en Bretagne ce vendredi 23 janvier. Cette perturbation, non-exceptionnelle pour la saison, "s'accompagne de cumuls de pluie notables dans un contexte hydrologique délicat, de violentes rafales en particulier sur le littoral sud Bretagne, et d'un état de mer très dégradé sur les littoraux de la façade atlantique" prévient Météo France. D'où l'activation de plusieurs vigilances oranges dans le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.

Des alertes "pluie-inondation" ont été activées à minuit pour les départements de la pointe bretonne, le Finistère et le Morbihan, et doivent durer jusqu'à minuit ce vendredi soir. Des cumuls de l'ordre de 10 à 20 mm sont déjà tombés dans le Finistère et de 5 à 10 mm dans le Morbihan. Des pluies soutenues et durables sont prévues jusqu'en fin de journée et l'évacuation de la tempête Ingrid. Les pluies peuvent apporter "10 à 20 mm supplémentaires dans le Morbihan et 15 à 30 mm dans le Finistère" pour atteindre "20 à 40 mm sur la totalité de l'épisode pluvieux".

Des crues prolongées en Bretagne

Ces pluies conséquentes ont pour effet de prolonger les crues déjà en cours des les deux départements bretons et l'Ille-et-Vilaine. Alors que des vigilances oranges "crues" sont en cours depuis jeudi, le niveau des cours d'eau risque de rester élevé voire à nouveau de déborder avec les précipitations. "Des débordements dommageables sont observés ou attendus sur les cours d'eau placés en vigilance orange : la Laïta (dans le Finistère), le Blavet (dans le Morbihan) sur l'Oust (dans l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan).

La Laïta est passée au-dessus des barrières anti-crues installées au niveau du quai Brizeux à Quimperlé. Mercredi, dans le pays Bigouden, une route départementale située entre la mer et un étang, baptisée la "route du vent solaire", s’est même effondrée à Pouldreuzic.

Des débordements et des submersions sont également redoutés sur le littoral breton en raison de la tempête Ingrid. Les vents de sud-ouest "génèrent de très fortes vagues qui se combinent à une longue houle d'Ouest résiduelle et une surélévation temporaire du niveau de la mer" sur la façade atlantique. Une situation qui, couplée aux coefficients de marée de 80 et 82, risque "d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral des départements placés en vigilance". Le Finistère est placé en vigilance orange "vagues-submersion" depuis 6 heures ce vendredi matin, il sera rejoint par le Morbihan à 18 heures.

Des rafales jusqu'à 130 km/h... Des vigilances orange vents à venir

Une dernière vigilance est attendue en Bretagne, celles activée pour les vents forts. Le Finistère et le Morbihan doivent passer en alerte à 10 heures selon Météo France, mais "de fortes rafales jusqu'à 80-90 km/h dans les terres et 100-130 km/h à la côte ont déjà été observées dans la nuit". Le vent doit se renforcer en milieu de matinée et devenir tempétueux jusqu'en soirée sur le Finistère. "Les rafales atteignent 100 km/h, voire un peu plus dans les terres et jusqu'à 120-130 km/h sur le littoral" anticipe l'agence prévoyant une "atténuation progressive en soirée".