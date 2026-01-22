Vigilance météo : les départements placés en alerte orange crues

Trois départements sont placés en vigilance orange pour "crues" ce jeudi 22 janvier par Météo-France. En Bretagne, une route départementale s'est effondrée.

Ce jeudi 22 janvier 2026, trois départements sont placés en vigilance orange pour "crue"" : le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. L'alerte sera prolongée pour la journée de vendredi. "Des crues importantes sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées", précise Météo-France.

"Sur des sols passablement saturés, des débordements très importants ont été observés dans la nuit de mercredi à jeudi, dont certains encore en cours", explique Vigicrues dans son dernier bulletin, publié ce jeudi avant 6 heures. Trois cours d'eau sont concernés par la vigilance orange "crues" prolongée jusqu'à vendredi : la Laïta, le Blavet et l'Oust. L'Odet (Finistère) est repassé en vigilance jaune en milieu de matinée.

La Laïta est passée au-dessus des barrières ant-crues installées au niveau du quai Brizeux à Quimperlé. Mercredi, dans le pays Bigouden, une route départementale située entre la mer et un étang, baptisée la "route du vent solaire", s’est même effondrée à Pouldreuzic.

Si peu de précipitations sont attendues ce jeudi, "un passage pluvieux plus actif" vendredi pourrait "contrarier les décrues". De plus, Météo-France précise qu'un passage en vigilance orange "vagues-submersion" vendredi soir "n'est pas exclu" pour les deux départements, qui pourraient être touchés par la dépression Ingrid, dont la trajectoire est "encore incertaine", apprend-on.

Des précipitations fréquentes sur le reste du pays

La perturbation pluvieuse s'attarde sur un bon quart sud-est de l'hexagone ce jeudi. Le matin, de l'est des Pyrénées, le Languedoc et l'ouest de PACA jusqu'à l'Auvergne et le sud de la Bourgogne Franche-Comté, le ciel est couvert, les précipitations sont fréquentes et parfois marquées. "Dans l'après-midi, une accalmie se dessine du Roussillon à l'Auvergne, par contre les précipitations s'installent du Languedoc et PACA jusqu'au Jura", indique Météo-France.

L'après-midi, ces averses concernent "une bonne partie Ouest de la France, tout en restant plus marquées dans le Sud-Ouest. Sur le reste du pays, du Nord au Nord-Est, le temps est plus calme mais souvent nuageux. Des brouillards, localement givrants, sont encore possibles le matin en plaine d'Alsace", précise la station météorologique