Vigilance météo : les départements placés en alerte orange crues
Trois départements sont placés en vigilance orange pour "crues" ce jeudi 22 janvier par Météo-France. En Bretagne, une route départementale s'est effondrée.
Ce jeudi 22 janvier 2026, trois départements sont placés en vigilance orange pour "crue"" : le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. L'alerte sera prolongée pour la journée de vendredi. "Des crues importantes sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées", précise Météo-France.
"Sur des sols passablement saturés, des débordements très importants ont été observés dans la nuit de mercredi à jeudi, dont certains encore en cours", explique Vigicrues dans son dernier bulletin, publié ce jeudi avant 6 heures. Trois cours d'eau sont concernés par la vigilance orange "crues" prolongée jusqu'à vendredi : la Laïta, le Blavet et l'Oust. L'Odet (Finistère) est repassé en vigilance jaune en milieu de matinée.
La Laïta est passée au-dessus des barrières ant-crues installées au niveau du quai Brizeux à Quimperlé. Mercredi, dans le pays Bigouden, une route départementale située entre la mer et un étang, baptisée la "route du vent solaire", s’est même effondrée à Pouldreuzic.
Pour jeudi 22 janvier 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 22, 2026
???? 3 départements en Vigilance orange
Pour vendredi 23 janvier 2026 :
???? 3 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/Jw1b16Rqt6
Si peu de précipitations sont attendues ce jeudi, "un passage pluvieux plus actif" vendredi pourrait "contrarier les décrues". De plus, Météo-France précise qu'un passage en vigilance orange "vagues-submersion" vendredi soir "n'est pas exclu" pour les deux départements, qui pourraient être touchés par la dépression Ingrid, dont la trajectoire est "encore incertaine", apprend-on.
Des précipitations fréquentes sur le reste du pays
La perturbation pluvieuse s'attarde sur un bon quart sud-est de l'hexagone ce jeudi. Le matin, de l'est des Pyrénées, le Languedoc et l'ouest de PACA jusqu'à l'Auvergne et le sud de la Bourgogne Franche-Comté, le ciel est couvert, les précipitations sont fréquentes et parfois marquées. "Dans l'après-midi, une accalmie se dessine du Roussillon à l'Auvergne, par contre les précipitations s'installent du Languedoc et PACA jusqu'au Jura", indique Météo-France.
L'après-midi, ces averses concernent "une bonne partie Ouest de la France, tout en restant plus marquées dans le Sud-Ouest. Sur le reste du pays, du Nord au Nord-Est, le temps est plus calme mais souvent nuageux. Des brouillards, localement givrants, sont encore possibles le matin en plaine d'Alsace", précise la station météorologique
11:25 - La Laïta a atteint son pic de crue : 2,41 m
"Avec les fortes pluies bretonnes, la Laïta a atteint son pic de crue ce matin à la station de Quimperlé avec une hauteur de 2,41 m. C'est une lente décrue qui se met en place désormais avec l'arrêt des précipitations", indique La Chaîne Météo, ce jeudi, alors que trois départements sont toujours placés en vigilance orange "crues" : le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.
????️???? Avec les fortes pluies bretonnes, la Laïta a atteint son pic de crue ce matin à la station de Quimperlé avec une hauteur de 2,41 m. C'est une lente décrue qui se met en place désormais avec l'arrêt des précipitations. pic.twitter.com/ybtGfozBS9— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 22, 2026
10:45 - L’Odet (Finistère) repasse en vigilance jaune crues
Dans le Finistère, l’Odet est repassé en vigilance jaune crues. "En ce milieu de matinée, la décrue est bien entamée sur l’Odet et ses affluents, explique Vigicrues. Les coefficients de marée repartent à la baisse, mais reste élevés (84 ce jeudi soir, 82 demain vendredi matin) avec des conditions de surcotes défavorables, ce qui va limiter l’évacuation des crues au moment des pleines mers. Peu de pluies sont attendues ce jeudi 22 janvier, avant un passage pluvieux plus actif demain vendredi 23 janvier qui pourra contrarier les décrues encore en cours et faire momentanément repartir les niveaux des cours d’eau à la hausse", peut-on lire.
10:40 - Des routes fermées en Bretagne, Quimperlé sévèrement touchée
De nombreuses routes sont fermées à la circulation dans le Finistère telles que la RD63, l’axe Quimper-Le Crozeou, à hauteur de Guenguat, au lieu-dit Ty Planche en raison des inondations. Selon les informations de Ouest France, "des rues de la basse-ville de Quimperlé sont inondées". "L'eau a continué de monter cette nuit et le pic de la crue n'a pas encore été atteint. Il est attendu vers 11h, pour une décrue qui commence à partir de midi", indique Le Télégramme. La Laïta a largement débordé sur les quais Surcouf et Brizeux. "Dans un canot, les secours s’assurent que les habitants sont en sécurité dans leur logement, rapporte le quotidien local Ouest France.
Météo France donne des conseils de comportement en cas de vigilance orange crues / inondations. Voici les recommandations : Je m’éloigne des cours d'eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage ; Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement ; J'évite de me déplacer et je me tiens informé sur les conditions météo ; Je surveille la montée des eaux ; Je ne descends pas dans les sous-sols ; Je mets mes bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.