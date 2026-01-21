Vigilance météo : les départements placés en alerte orange pluie-inondation et crue

Météo-France place deux départements en alerte orange pour "pluie-inondation" et/ou "crue" ce mercredi 21 janvier 2026. En fin de journée ce mercredi, les pluies seront durables sur les territoires concernés.

Nouvelle alerte orange ! Ce mercredi 21 janvier 2026, deux départements sont placés en vigilance orange par Météo-France : le Finistère pour "pluie-inondation" et crue" et le Morbihan uniquement pour "pluie-inondation". Un passage en vigilance orange "pluie-inondation" sur la Loire-Atlantique n'est pas exclu, en fonction de l'activité de la perturbation, et de l'extension jusqu'à ce département des cumuls pluvieux les plus importants associés. De plus, un passage en vigilance orange "vague-submersion" de l'ouest Finistère à la Loire-Atlantique est "possible pour la pleine mer de jeudi matin en cas de renforcement des vagues", précise la station météorologique.

Un premier épisode pluvieux a traversé l'ouest Bretagne hier, avec des pluies temporairement fortes. Au total sur la journée, "on a relevé 20 à 45 mm sur le Finistère, et 10 à 25 mm sur le Morbihan. Un nouveau front pluvieux a abordé ces départements ces dernières heures, apportant déjà jusqu'à 5 voire 10 mm supplémentaires", explique également Météo-France. En effet, une nouvelle perturbation circule ce mercredi sur l'ouest du pays. De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'à la Basse-Normandie, dès le matin le ciel est bien encombré et les passages pluvieux se succèdent. Ils sont soutenus par moments et donnent à nouveau de bons cumuls sur le sud de la péninsule bretonne.

Jusqu'à 60 mm en 24 heures

En fin de journée ce mercredi, les pluies seront durables après le passage d'un front déjà actif mardi. Ces passages perturbés apportent des "cumuls significatifs sur le Finistère et le Morbihan, de l'ordre de 40 à 60 mm en 24h en général, voire ponctuellement un peu plus sur le Finistère, le tout dans un contexte de sols déjà saturés", peut-on lire.

La perturbation s'accompagne d'un vent soutenu de secteur sud et d'une dégradation de l'état de mer le long de la façade atlantique, ce qui peut être un facteur aggravant pour l'écoulement des cours d'eau. De la Haute-Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, après quelques pluies faibles en matinée, une accalmie se dessine temporairement l'après-midi mais le ciel reste très nuageux.