Vigilance météo : les départements placés en alerte orange pluie-inondation et crue
Météo-France place deux départements en alerte orange pour "pluie-inondation" et/ou "crue" ce mercredi 21 janvier 2026. En fin de journée ce mercredi, les pluies seront durables sur les territoires concernés.
Nouvelle alerte orange ! Ce mercredi 21 janvier 2026, deux départements sont placés en vigilance orange par Météo-France : le Finistère pour "pluie-inondation" et crue" et le Morbihan uniquement pour "pluie-inondation". Un passage en vigilance orange "pluie-inondation" sur la Loire-Atlantique n'est pas exclu, en fonction de l'activité de la perturbation, et de l'extension jusqu'à ce département des cumuls pluvieux les plus importants associés. De plus, un passage en vigilance orange "vague-submersion" de l'ouest Finistère à la Loire-Atlantique est "possible pour la pleine mer de jeudi matin en cas de renforcement des vagues", précise la station météorologique.
Un premier épisode pluvieux a traversé l'ouest Bretagne hier, avec des pluies temporairement fortes. Au total sur la journée, "on a relevé 20 à 45 mm sur le Finistère, et 10 à 25 mm sur le Morbihan. Un nouveau front pluvieux a abordé ces départements ces dernières heures, apportant déjà jusqu'à 5 voire 10 mm supplémentaires", explique également Météo-France. En effet, une nouvelle perturbation circule ce mercredi sur l'ouest du pays. De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'à la Basse-Normandie, dès le matin le ciel est bien encombré et les passages pluvieux se succèdent. Ils sont soutenus par moments et donnent à nouveau de bons cumuls sur le sud de la péninsule bretonne.
Jusqu'à 60 mm en 24 heures
En fin de journée ce mercredi, les pluies seront durables après le passage d'un front déjà actif mardi. Ces passages perturbés apportent des "cumuls significatifs sur le Finistère et le Morbihan, de l'ordre de 40 à 60 mm en 24h en général, voire ponctuellement un peu plus sur le Finistère, le tout dans un contexte de sols déjà saturés", peut-on lire.
La perturbation s'accompagne d'un vent soutenu de secteur sud et d'une dégradation de l'état de mer le long de la façade atlantique, ce qui peut être un facteur aggravant pour l'écoulement des cours d'eau. De la Haute-Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, après quelques pluies faibles en matinée, une accalmie se dessine temporairement l'après-midi mais le ciel reste très nuageux.
08:51 - Des pluies régulières en Bretagne ce mercredi
Des pluies régulières concernent le nord-ouest avec 20 à 30 mm, et 30 à 50 mm localement vers le Finistère et l'ouest Morbihan ce mercredi, comme indiqué par La Chaîne Météo. "Dès l’aube, la pluie s’installe sur la Bretagne puis gagne la Normandie et les Pays de la Loire, tandis que le temps reste souvent couvert du Centre au Bassin parisien", précise l'agence météorologique.
[2/2] Avec le creusement dépressionnaire qui se situe sur le proche Atlantique, de nouvelles #pluies sont prévues aujourd'hui avec 30 à 40 mm supplémentaires ce mercredi. pic.twitter.com/f58o0r5UaW— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 21, 2026
08:11 - "Un risque accru de débordements de cours d'eau"
Dans un contexte de sols déjà saturés, de énouvelles salves pluvieuses concernent la Bretagne jusqu'à mercredi soir, indique La Chaîne Météo. Un front perturbé très actif a donné 20 à 40 mm mardi sur l'ouest de la Bretagne avec de nouvelles crues de cours d'eau et quelques inondations. De nouvelles pluies ou fortes averses circulent ce mercredi avec un vent de sud à sud-ouest qui souffle en fortes rafales. "On attend 20 à 40 millimètres qui viennent se rajouter aux pluies de mardi. Les forts coefficients de marée et la houle arrivant de l'océan sont susceptibles de ralentir l'écoulement des eaux vers la mer, d'où un risque accru de débordements de cours d'eau", précise-t-on. Localement, 52mm de cumuls ont été constatés en 24 heures à Brennilis et 56mm à Quimper.