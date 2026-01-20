Vigilance météo : les départements placés en alerte orange pluie-inondation

Dans ses prévisions pour la journée de mercredi 21 janvier 2026, Météo-France place deux départements en vigilance orange pour pluie-inondation. Un troisième est menacé.

Nouvelle alerte orange ! Alors qu'en début de semaine l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les deux départements corses étaient en vigilance orange pour pluie-inondation et crues, une nouvelle vigilance météorologique a été émise ce mardi par Météo-France. Après avoir placé le Finistère en alerte orange pour crues dès ce mardi, l'organisme météorologique annonce placer en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de ce mercredi 21 janvier 2026 deux départements situés en Bretagne : le Finistère et le Morbihan. À noter que la vigilance pour crues du Finistère est maintenue pour la journée de mercredi.

Météo-France indique dans les grandes lignes de son bulletin qu'"une nouvelle perturbation active circule sur le Finistère et le Morbihan ajoutant des cumuls de pluie à ceux de la veille" et que des "débordements importants [sont] attendus sur la Laïta et l'Odet dans le Finistère". L'alerte orange pluie-inondation s'étend pour le moment entre 4h du matin et 16h environ mercredi.

Entre 40 et 60 mm attendus

Sur le passage de la première perturbation circulant ce mardi, les cumuls sur le Finistère sont souvent "compris entre 20 et 30 mm", indique Météo-France, qui affirme que pour la journée de mercredi, un "temps agité" et de "nouveaux cumuls de pluie", qui vont qui plus est s'ajouter à ceux de la veille, sont attendus. "Les cumuls seront compris entre 40 et 60 mm, avec les 2 passages perturbés", précise Météo-France dans son bulletin.

À noter également qu'un passage en vigilance orange "pluie-inondation" du département de la Loire-Atlantique n'est pas à exclure, "en fonction de l'activité de la perturbation et de l'extension jusqu'à ce département des cumuls pluvieux les plus importants associés", précise Météo-France. Par ailleurs, "en lien avec le vent de sud soutenu au passage des perturbations", l'organisme météorologique annonce des vagues notables, qui pourraient être amenées à limiter l'écoulement des cours d'eau vers l'océan. Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime sont placés en vigilance jaune pour "vagues-submersion" pour la journée de mercredi.