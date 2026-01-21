Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 21 janvier 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le tirage Loto de ce jour, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Les résultats gagnants seront délivrés vers 21h.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de deux millions d'euros. En effet, le précédent tirage a fait un grand vainqueur et les compteurs ont donc été remis à zéro… ou plutôt à deux millions d'euros, montant de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Le résultat Loto gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15.

Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Cet incroyable tirage Loto qui se profile

Si ce mercredi soir il ne devrait pas y avoir foule au portillon, le jackpot n'étant pas des plus attractifs, la Française des jeux annonce déjà sur son site internet qu'elle organisera exceptionnellement un tirage à l'occasion du vendredi 13 février. Date particulière pour les joueurs et superstitieux, le vendredi 13 est considéré comme un jour qui porte malheur pour certains, mais bonheur pour d'autres. Pour les plus téméraires, sachez que 13 millions d'euros minimum seront mis en jeu.