Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 22 janvier 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Quelqu'un est-il parvenu à trouver les résultats gagnants du tirage EuroDreams de ce jeudi 22 janvier 2026 ?

Décidément, la chance n'est pas au rendez-vous en ce moment à l'EuroDreams. Depuis plusieurs semaines déjà, la Française des jeux et ses homologues ont mis en place une cagnotte exceptionnelle. Mais, faute de vainqueur, celle-ci est inlassablement remise en jeu. Et contrairement au Loto ou à l'Euromillions, tirage après tirage EuroDreams, le jackpot reste le même. Ce jeudi 22 janvier 2026, 30 000 euros par mois pendant trente ans étaient donc à nouveau proposés aux participants, au lieu de 20 000 euros par mois.

Mais une fois de plus, c'est la déception pour les joueurs du tirage. Personne n'est parvenu à trouver le résultat EuroDreams du jour. Pas de vainqueur au rang numéro un, mais pas non plus de champion au deuxième rang. Les plus gros chanceux de la soirée ont tout juste réussi à se hisser au troisième rang. Pas moins de 157 grilles ont été cochées de cinq des six bons chiffres compris entre 1 et 40, dont 55 en France. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 357,70 euros.

Tirage du jeudi 22 janvier 2026 4 - 7 - 10 - 17 - 25 - 39 3

Cette étonnante confidence de Christophe Beaugrand

Interrogé au micro de RTL, Christophe Beaugrand, qui présente les tirages de la FDJ, parmi lesquels ceux de l'EuroDreams, s'est laissé aller à quelques confidences mercredi. Après être brièvement revenu sur son salaire, certes "moins" impressionnant que cela a pu l'être à une époque, mais "toujours très bien payé" selon lui, Christophe Beaugrand a fait une révélation des plus surprenantes. Selon lui, il porterait malheur aux joueurs de la FDJ.

"À la Française des jeux, ils m'adorent. Je fais monter les cagnottes. Si jamais vous voyez que c'est moi sur le planning, ne jouez pas. Ça ne sert à rien !" s'est-il amusé alors que les victoires sont rarement annoncées par lui sur le plateau de la Française des jeux. Reste à savoir qui des autres présentateurs, à l'inverse, porte le plus chance…