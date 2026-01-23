Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 23 janvier 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. La super cagnotte du tirage Euromillions de ce vendredi 23 janvier a-t-elle trouvé preneur ? Voici ce que disent les résultats...

Et c'est encore... raté ! Après le tirage Euromillions de ce vendredi 23 janvier 2026, la Française des jeux est formelle : personne n'est parvenu à trouver les résultats gagnants du jour. Ce sont donc désormais 109 millions d'euros qui sont mis en jeu. Le prochain tirage aura lieu mardi 27 janvier. Ce vendredi soir, 99 millions d'euros étaient déjà mis sur la table. De quoi faire saliver les habitués de l'Euromillions comme les joueurs occasionnels.

On sait néanmoins que si personne n'a parié sur le résultat Euromillions du jour, deux grilles cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile ont tout de même permis à deux joueurs de repartir avec la coquette somme de 398 883,80 euros. Malheureusement, il semble que les vainqueurs n'avaient pas tenté leur chance en France. Les plus gros gagnants du jour dans l'Hexagone ont simplement remporté 967,90 euros, grâce à quatre des cinq bons chiffres et les deux bons numéros étoile.

Tirage du vendredi 23 janvier 2026 4 - 5 - 13 - 21 - 42 3 10

MyMillion : KC 826 3307

Comment jouer au tirage Euromillions ?

Prochain rendez-vous donc, mardi. Pour les nouveaux arrivants, sachez que jouer à l'Euromillions est un véritable jeu d'enfants, à cela près toutefois que les enfants n'ont pas le droit d'y participer. Pour pouvoir jouer, il faut en effet être majeur et avoir en poche au moins 2,50 euros, prix d'une grille de base. Il est possible de participer depuis Internet ou sur l'application FDJ et, bien entendu, dans un bureau de vente de la Française des jeux. Il s'agit souvent de bureaux de presse ou de tabac.

Il faut ensuite cocher cinq chiffres sur une grille de 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. S'il est possible de tenter sa chance plusieurs jours avant un tirage Euromillions, le jour même, il est nécessaire de valider sa grille avant 20h15. Les jours de tirage sont les mardis et les vendredis. Bonne chance à tous et que le plus chanceux gagne !