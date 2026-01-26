Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 26 janvier 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à quatre millions d'euros. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Le tirage Loto de ce lundi 26 janvier 2026 fera-t-il un heureux élu ? Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jour du tirage, le suspense est à son comble et le restera jusqu'à au moins 20h45/21 heures. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance. Il suffit pour cela d'avoir 2,20 euros, prix d'une grille classique, mais d'avoir également plus de 18 ans, et surtout d'avoir beaucoup de chance en réserve. Car en pariant qu'une combinaison, un joueur ne dispose que d'une chance sur plus de 19 millions d'avoir parié sur les bons résultats Loto.

Autrement dit, un participant au tirage du Loto a plus de chance d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000) que de remporter le jackpot. Il a également davantage de chance, selon le site Welovebuzz, d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000), d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de trouver le résultat Loto du jour. À noter qu'un joueur a autant de chance d'être le grand gagnant du tirage que la combinaison 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 sorte un jour. Quoi qu'il en soit, le résultat gagnant du Loto sera indiqué ici vers 20h45/21h :

Ces incroyables tirages qui se profilent !

Plusieurs tirages pour le moins particulièrement intéressants sont au programme dans les prochains jours. En premier lieu, le tirage Euromillions de ce mardi. Ce sont pas moins de 109 millions d'euros qui seront à remporter. Il est possible de tenter sa chance dès à présent, moyennant 2,50 euros. Dans quelques semaines, à l'occasion du vendredi 13 février 2026, la Française des jeux organisera un Super Loto exceptionnel avec 13 millions d'euros en jeu, mais également 50 codes permettant de remporter 20 000 euros chacun.

Attention, à tirage Loto exceptionnel, prix de la grille exceptionnel aussi. Ce vendredi 13 février, il ne faudra ainsi pas débourser 2,20 euros pour espérer remporter le jackpot, mais bien 3 euros. Un prix justifié par le nombre de vainqueurs supérieur à d'habitude. En effet, en temps normal, la FDJ ne promet "que" 10 gagnants grâce à ses codes à 20 000 euros tirés au sort à chaque tirage. Si le rendez-vous paraît encore loin, ceux qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà tenter leur chance !