Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 26 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, les joueurs pouvaient espérer remporter jusqu'à quatre millions d'euros. Avez-vous trouvé les résultats gagnants ?

Fin du suspense. Ce lundi 26 janvier 2026, les participants du tirage Loto jouaient pour remporter la coquette somme de quatre millions d'euros. Le tirage Loto a eu lieu et le résultat est formel : personne n'a remporté le jackpot. Bonne nouvelle néanmoins, cinq millions d'euros seront mis en jeu lors du prochain tirage mercredi.

Si personne n'est parvenu à mettre la main sur les résultats Loto gagnants du jour, il y a tout de même 10 joueurs qui ont réussi à remporter 20 000 euros grâce aux codes Loto tirés à chaque rendez-vous. Parallèlement, certains joueurs sont également parvenus à trouver quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance. Chacun des 22 en question remporte 7 712,60 euros. Voici tous les résultats gagnants du Loto de ce lundi soir :

Tirage du Loto du lundi 26 janvier 2026 9 - 25 - 28 - 32 - 36 4

Joker+ : 0 702 444

Option 2nd tirage : 17 - 25 - 30 - 33 - 38

10 codes gagnants : N38644533 - Q40442730 - J72064654 - J12100858 - P86046663 - Q45047030 - K95948621 - P87945422 - R68505431 - P96753136

Ces incroyables tirages qui se profilent !

Plusieurs tirages pour le moins particulièrement intéressants sont au programme dans les prochains jours. En premier lieu, le tirage Euromillions de ce mardi. Ce sont pas moins de 109 millions d'euros qui seront à remporter. Il est possible de tenter sa chance dès à présent, moyennant 2,50 euros. Dans quelques semaines, à l'occasion du vendredi 13 février 2026, la Française des jeux organisera un Super Loto exceptionnel avec 13 millions d'euros en jeu, mais également 50 codes permettant de remporter 20 000 euros chacun.

Attention, à tirage Loto exceptionnel, prix de la grille exceptionnel aussi. Ce vendredi 13 février, il ne faudra ainsi pas débourser 2,20 euros pour espérer remporter le jackpot, mais bien 3 euros. Un prix justifié par le nombre de vainqueurs supérieur à d'habitude. En effet, en temps normal, la FDJ ne promet "que" 10 gagnants grâce à ses codes à 20 000 euros tirés au sort à chaque tirage. Ils seront 50 le 13 février. Par ailleurs, si le rendez-vous paraît encore loin, ceux qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà tenter leur chance !