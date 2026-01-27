Euromillions : résultat du tirage de ce mardi 27 janvier 2026, l'énorme cagnotte remportée ?

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 27 janvier 2026 a eu lieu ! Découvrez tous les résultats du jour.

Le tirage Euromillions a eu lieu. On connaît à présent le résultat gagnant. Et celui-ci était particulièrement attendu puisque plus de 100 millions d'euros étaient promis à qui parierait sur les résultats Euromillions gagnants. Dans le détail, 109 millions d'euros étaient à remporter. Ils n'ont malheureusement pas trouvé preneur. On sait désormais qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur. Ni au rang un ni au rang deux. En revanche, certains petits chanceux ont réussi à parier sur les cinq bons chiffres, mais aucun des bons numéros étoile. Ils remportent 95 070,10 euros chacun. Un des gagnants avait tenté sa chance en France. Victoire ou non, un prochain tirage Euromillions est prévu vendredi : 123 millions d'euros seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.

Tirage du mardi 27 janvier 2026

4 - 23 - 42 - 43 - 47 3 9

MyMillion : CY 698 4086

Quels sont les chiffres récemment sortis à l'Euromillions ?

Pour constituer sa grille, les joueurs peuvent faire appel à leurs chiffres favoris ou porte-bonheur. Une date de naissance, un anniversaire de mariage, le numéro de leur joueur de basket ou de football préféré, les chiffres présents sur sa plaque d'immatriculation et, pourquoi pas, leur numéro de Sécurité sociale ou leur code postal. Après tout, il n'y a pas de mauvaise option, le hasard étant le seul maître à bord.

Quoi qu'il en soit, lors des derniers tirages Euromillions, certains chiffres sont sortis. Ainsi, vendredi dernier, il fallait avoir joué le : 4 - 5 - 13 - 21 - 42 et les numéros étoile 3 et 10. Le 20 janvier, le 11, le 18, le 19, le 22, le 50 et les numéros étoile 1 et 11 avaient été tirés au sort. Encore avant, le vendredi 16 janvier, les chiffres 5 - 17 - 24 - 29 - 50 et les étoile 5 et 10 avaient eu l'honneur de sortir au moment du tirage Euromillions. Rien qu'en regardant ces combinaisons, on peut constater que le 50 et le 5 ont été tirés au sort plusieurs fois récemment. De quoi en faire de bons candidats pour constituer sa combinaison ? Pas sûr… Certains jugeront, au contraire, qu'ils ont épuisé leurs chances de sortir à nouveau et ne devraient plus être tirés avant longtemps. Mais gardons en tête que le hasard est fruit de surprise !