Euromillions : résultat du tirage de ce mardi 27 janvier 2026, l'énorme cagnotte remportée ?
EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 27 janvier 2026 a eu lieu ! Découvrez tous les résultats du jour.
Le tirage Euromillions a eu lieu. On connaît à présent le résultat gagnant. Et celui-ci était particulièrement attendu puisque plus de 100 millions d'euros étaient promis à qui parierait sur les résultats Euromillions gagnants. Dans le détail, 109 millions d'euros étaient à remporter. Ils n'ont malheureusement pas trouvé preneur. On sait désormais qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur. Ni au rang un ni au rang deux. En revanche, certains petits chanceux ont réussi à parier sur les cinq bons chiffres, mais aucun des bons numéros étoile. Ils remportent 95 070,10 euros chacun. Un des gagnants avait tenté sa chance en France. Victoire ou non, un prochain tirage Euromillions est prévu vendredi : 123 millions d'euros seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.
Tirage du mardi 27 janvier 2026
Quels sont les chiffres récemment sortis à l'Euromillions ?
Pour constituer sa grille, les joueurs peuvent faire appel à leurs chiffres favoris ou porte-bonheur. Une date de naissance, un anniversaire de mariage, le numéro de leur joueur de basket ou de football préféré, les chiffres présents sur sa plaque d'immatriculation et, pourquoi pas, leur numéro de Sécurité sociale ou leur code postal. Après tout, il n'y a pas de mauvaise option, le hasard étant le seul maître à bord.
Quoi qu'il en soit, lors des derniers tirages Euromillions, certains chiffres sont sortis. Ainsi, vendredi dernier, il fallait avoir joué le : 4 - 5 - 13 - 21 - 42 et les numéros étoile 3 et 10. Le 20 janvier, le 11, le 18, le 19, le 22, le 50 et les numéros étoile 1 et 11 avaient été tirés au sort. Encore avant, le vendredi 16 janvier, les chiffres 5 - 17 - 24 - 29 - 50 et les étoile 5 et 10 avaient eu l'honneur de sortir au moment du tirage Euromillions. Rien qu'en regardant ces combinaisons, on peut constater que le 50 et le 5 ont été tirés au sort plusieurs fois récemment. De quoi en faire de bons candidats pour constituer sa combinaison ? Pas sûr… Certains jugeront, au contraire, qu'ils ont épuisé leurs chances de sortir à nouveau et ne devraient plus être tirés avant longtemps. Mais gardons en tête que le hasard est fruit de surprise !
21:49 - Un grand gagnant en France après ce tirage Euromillions
Le tirage Euromillions de ce mardi soir n'a pas été remporté. En revanche, certains participants sont parvenus à trouver une partie des résultats gagnants. Les plus grands vainqueurs sont au rang trois. Ils ont réussi à trouver les cinq chiffres, mais aucun numéro étoile. Chacun remporte 95 070,10 euros. Parmi les huit grilles gagnantes en Europe, une a été validée en France.
21:22 - Et les résultats Euromillions du jour sont..
Ce mardi soir, pour remporter le tirage Euromillions, il fallait avoir joué les 4, 23, 42, 43, 47 et les numéros étoile 3 et 9. On ignore encore à ce stade si les 109 millions d'euros ont trouvé preneur.
21:09 - Et le gagnant du My Million de ce mardi 27 janvier avait tenté sa chance en..
Le code My Million de ce mardi ayant été dévoilé, TF1 a annoncé où il avait été remporté. Et ce soir, le million d'euros distribué lors de chaque tirage Euromillions à un des participants ayant tenté sa chance en France a été remporté par un joueur en... Occitanie !
21:02 - Le code My Million est déjà connu, avez-vous gagné ?
Le tirage du My Million a déjà eu lieu. Le code My Million de ce mardi 27 janvier 2026 est le CY 698 4086. Il permet de remporter un million d'euros. La suite des résultats Euromillions devrait être prochainement mise en ligne.
20:51 - Les chiffres qui sortent le moins au tirage Euromillions
À contrario du 21, le 22 est le numéro qui est le moins sorti ces dernières années au tirage Euromillions. Il n'aurait été tiré au sort que 41 fois selon les statistiques de la Française des jeux. Viennent ensuite le 1 (44 sorties), le 43 (49), le 31 (51) , le 4 (53) et le 3 (54).
20:34 - Ces chiffres qui ont, semble-t-il, le plus de chance de faire partie des résultats Euromillions
Sur le site de la FDJ, il existe un palmarès des numéros qui ont le plus été tirés au sort. Le 21 est, de loin, le numéro qui semble avoir le plus de chance, avec déjà 80 sorties au compteurs. Arrivent derrière le 35 (79 tirages au sort), le 42 (77), le 29 (75) et le 34 (73).
20:15 - Il n'est désormais plus possible de tenter sa chance au tirage Euromillions
Les joueurs avaient jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats Euromillions de ce mardi 27 janvier 2026. Désormais, il n'est plus possible de jouer, à moins que ce soit pour le prochain tirage Euromillions de vendredi, mais pour l'heure on ignore encore si la grosse cagnotte sera toujours d'actualité.
19:35 - Quelles sont les probabilités de remporter le tirage Euromillions ?
Trouver les résultats Euromillions n'est pas chose aisée. Avec 50 chiffres possibles et 12 numéros étoile, sachant que la combinaison doit être de cinq chiffres et deux étoiles, un joueur, en ne cochant qu'une grille, a une chance sur 139 838 160 de trouver les bons résultats.
Le tirage Euromillions a lieu chaque mardi et chaque vendredi. Il est organisé par la Française des jeux en collaboration avec huit autres pays européens. Les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, les Britanniques, les Autrichiens, les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses y participent également, tout comme les principautés de Monaco, Andorre et du Liechtenstein. La plus petite cagnotte qui peut être mise en jeu est de 17 millions d'euros, la plus grosse de 250 millions d'euros. Le coût d'une grille est de 2,50 euros. Il peut être supérieur si plus de cinq chiffres et deux numéros étoile sont cochés. Le tirage a lieu vers 21h30/22 heures.