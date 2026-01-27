Tirage Euromillions (FDJ) : le résultat de ce mardi 27 janvier 2026, une énorme cagnotte en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi promet d'être mémorable ! Une très belle cagnotte est en jeu. Ne reste plus qu'à… trouver les résultats !

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux et ses homologues européens proposent bel et bien un incroyable jackpot ce mardi 27 janvier 2026. Au programme, pas de petite cagnotte de base, à quelque 17 millions d'euros. Non, cela fait plusieurs semaines que ce jackpot n'est plus apparu. Et pour cause, faute de vainqueur au tirage Euromillions, le gros lot est remis en jeu chaque mardi et chaque vendredi, devenant à chaque fois un peu plus gros. Et désormais, c'est fait, la barre symbolique des 100 000 000 d'euros a été franchie. Ce sont très exactement 109 000 000 d'euros que celui ou celle qui parviendra à trouver le résultat Euromillions du jour pourra espérer empocher.

Mais il reste encore un peu de temps avant le tirage Euromillions. Les retardataires peuvent encore tenter leur chance. Il leur faudra toutefois débourser 2,50 euros, prix d'une grille classique, composée d'une combinaison de cinq chiffres et de deux numéros étoile. À noter également que les joueurs qui souhaitent tenter de trouver les résultats Euromillions doivent faire attention à l'heure. Il est possible de jouer que jusqu'à 20h15. Le code My Million, qui permet de remporter un million d'euros sera, délivré vers 21 heures. Le résultat Euromillions devrait, lui, être connu vers 21h30/22 heures. Il sera dévoilé ci-dessus dès qu'il sera disponible :

Quels sont les chiffres récemment sortis à l'Euromillions ?

Pour constituer sa grille, les joueurs peuvent faire appel à leurs chiffres favoris ou porte-bonheur. Une date de naissance, un anniversaire de mariage, le numéro de leur joueur de basket ou de football préféré, les chiffres présents sur sa plaque d'immatriculation et, pourquoi pas, leur numéro de Sécurité sociale ou leur code postal. Après tout, il n'y a pas de mauvaise option, le hasard étant le seul maître à bord.

Quoi qu'il en soit, lors des derniers tirages Euromillions, certains chiffres sont sortis. Ainsi, vendredi dernier, il fallait avoir joué le : 4 - 5 - 13 - 21 - 42 et les numéros étoile 3 et 10. Le 20 janvier, le 11, le 18, le 19, le 22, le 50 et les numéros étoile 1 et 11 avaient été tirés au sort. Encore avant, le vendredi 16 janvier, les chiffres 5 - 17 - 24 - 29 - 50 et les étoile 5 et 10 avaient eu l'honneur de sortir au moment du tirage Euromillions. Rien qu'en regardant ces combinaisons, on peut constater que le 50 et le 5 ont été tirés au sort plusieurs fois récemment. De quoi en faire de bons candidats pour constituer sa combinaison ? Pas sûr… Certains jugeront, au contraire, qu'ils ont épuisé leurs chances de sortir à nouveau et ne devraient plus être tirés avant longtemps. Mais gardons en tête que le hasard est fruit de surprise !