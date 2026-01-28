Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 28 janvier 2026, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. La Française des jeux propose de remporter cinq millions d'euros ce mercredi 28 janvier 2026. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats gagnants ?

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de cinq millions d'euros. Il s'agit du gros lot moyen remporté à ce jeu. Cela signifie-t-il qu'il y a plus de chance qu'il y ait un vainqueur ce soir ? Le suspense est à son comble. Quoi qu'il en soit le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.

Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Un vendredi 13 et un incroyable tirage Loto en vue !

Vendredi 13 oblige, la Française des jeux annonce d'ores et déjà sur son site qu'elle organisera un Super Loto pour l'occasion. Il est d'ailleurs dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage qui s'annonce épique ! Et pour cause, non seulement 13 millions d'euros sont mis en jeu, mais il y a aussi 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros qui seront tirés au sort pour l'occasion. Petit bémol, au lieu de coûter 2,20 euros, la grille de base sera vendue 3 euros exceptionnellement pour ce tirage.