Fin du devoir conjugal : ce qu'il n'est plus possible de faire au sein du couple

L'Assemblée nationale entérine la fin du devoir conjugal. La proposition de loi précise que le mariage "ne crée aucune obligation" sexuelle entre époux et vient modifier le Code civil.

Une ambiguïté juridique traitée par l'Assemblée nationale. Mercredi 28 janvier, la chambre basse du Parlement a entériné la fin du devoir conjugal, précisant que le mariage "ne crée aucune obligation" sexuelle entre époux. Bientôt transmise au Sénat, cette proposition de loi vise à empêcher tout divorce fondé sur le "devoir conjugal" et à renforcer le consentement au sein des couples. Ses auteurs, Marie-Charlotte Garin (Ecologiste) et Paul Christophe (Horizons), espèrent une promulgation avant l'été 2026.

Le texte voté au palais Bourbon modifie le Code civil pour y introduire clairement la liberté de refuser toute relation sexuelle avec son époux, sans risquer de se voir accuser de faute grave dans le cadre du mariage. Absente du Code civil, la notion de "devoir conjugal" était pourtant utilisée par certains magistrats. "J'aimerais avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont forcées, qui ont subi des viols conjugaux (...) nous comptons sur ce texte pour être un point de départ, pour que tout cela soit bien fini", a déclaré après le vote la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, co-auteure de cette proposition de loi.

En 2019, un homme avait obtenu le divorce aux torts exclusifs de son épouse, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui pendant plusieurs années. L'année suivante, la femme s'était pourvue en cassation, sans succès, et l'affaire avait été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, en janvier 2025, a condamné la France sur ce sujet. Pourtant, le Code civil est relativement clair en la matière. Quatre devoirs sont inhérents au mariage : la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie, mais aucune trace d'un "devoir" d'avoir des relations sexuelles. Toutefois, une jurisprudence ancienne a parfois assimilé la communauté de vie à une "communauté de lit", laissant subsister l'idée d'un prétendu "devoir conjugal".

"Nous devons changer la loi pour que plus jamais cette notion ne puisse exister ni dans le droit ni dans les mentalités" et dire que "le mariage ne peut être une bulle où le consentement aux relations sexuelles serait acquis, définitif, à vie", a déclaré Marie-Charlotte Garin. Les socialistes et les insoumis ont aussi cherché, sans y parvenir, à supprimer la mention de fidélité dans l'article énumérant les obligations résultant du mariage, estimant que cette notion peut également être interprétée comme l'obligation d'une sexualité entre époux.

Lutter contre la "culture du viol"

La proposition de loi entérinée à l'Assemblée nationale prévoit d'abord de compléter l'article 215 du Code civil indiquant que "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie". Les députés ajoutent la mention : "Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles". Aussi, l'article 242 dédié au divorce pour faute, où il est question de la "violation grave ou renouvelée" par l'un des conjoints "des devoirs et obligations du mariage" est réécrit. La phrase "le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles", a été ajoutée. Par l'intermédiaire de ce texte, les parlementaires souhaitent affirmer que le mariage n'est pas "une servitude sexuelle", le consentement au mariage ne vaut pas "consentement aux relations sexuelles futures" et le refus d'un rapport "ne constitue pas la violation d'un quelconque devoir entre époux".

"A travers la reconnaissance du devoir conjugal, le droit français a légalisé le fait d'avoir des relations sexuelles sous contrainte, en l'espèce, sous la menace d'un divorce pour faute", dit Marie-Charlotte Garin dans le rapport consacré à la proposition de loi. "Les magistrats et les avocats nous demandent ce texte, pour que plus aucune plaidoirie ne vienne remettre en cause le libre consentement", a aussi déclaré Paul Christophe (Horizons) à la tribune. Mais son objectif est double : il s'agit aussi de renforcer la prévention des violences sexuelles.

De manière générale, les rapporteurs du texte souhaitent alerter face à la "culture du viol" liée aux "relations sexuelles sous contrainte, en l'espèce sous la menace d'un divorce pour faute". " Maintenir dans le droit civil une obligation sexuelle implicite, alors même que le viol conjugal est pénalement réprimé," aurait été "difficilement justifiable", avait fait remarquer l'Union syndicale des magistrats l'an passé. Si la loi venait à entrer en vigueur, les époux seraient sensibilisés à la question du consentement sexuel lors de la cérémonie de mariage, expliquent les auteurs du texte. La mention que la communauté de vie "ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles" serait lue par l'officier d'état civil le jour de l'union.