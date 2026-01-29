Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 29 janvier 2026, jusqu'à 30 000 euros par mois en jeu

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, la Française des jeux propose jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Trouverez-vous les résultats ?

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 29 janvier 2026. À la clé d'une potentielle victoire ? Toujours jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. En effet, depuis plusieurs semaines, la FDJ et ses homologues européens proposent non plus 20 000, mais 30 000 euros par mois durant trois décennies, à qui trouvera les résultats EuroDreams.

Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Ces autres rendez-vous à ne pas manquer en parallèle du tirage EuroDreams

Il n'y a pas qu'au tirage EuroDreams que trouver les résultats est actuellement promesse de grosse cagnotte. Vendredi 30 janvier, la Française des jeux proposera en effet un incroyable tirage Euromillions avec quelque 123 millions d'euros en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant, là encore, comme au tirage EuroDreams, 2,50 euros. Les résultats seront connus dans la soirée, pour le meilleur ou pour le pire. Comme pour l'EuroDreams, les joueurs peuvent participer jusqu'à 20h15 le jour J.