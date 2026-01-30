Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 30 janvier 2026, 123 millions d'euros en jeu
EUROMILLIONS. Un incroyable tirage Euromillions est proposé ce vendredi 30 janvier 2026. Les résultats devraient être particulièrement scrutés vers 21h30/22h.
Le tirage Euromillions de ce vendredi 30 janvier 2026 est de 123 millions d'euros. Une somme plutôt énorme, même pour un tirage de l'Euromillions. En effet, à l'origine, "seulement" 17 millions d'euros avaient été mis sur la table. Il s'agit du montant de la cagnotte la plus petite qui puisse être mise en jeu. Celui-ci peut ensuite grimper jusqu'à atteindre 250 millions d'euros maximum.
Faute de joueur ayant eu assez de chance pour trouver le résultat Euromillions ces derniers temps, le jackpot a donc été, depuis la mise en jeu initiale de 17 millions d'euros, remis en jeu inlassablement, tirage après tirage, avec plusieurs millions d'euros supplémentaires ajoutés à chaque remise en jeu. Tous les résultats gagnants doivent être annoncés ici-même vers 21h30/22h :
Combien coûte une grille pour participer au tirage Euromillions ?
Et bonne nouvelle, même si ce sont 123 millions d'euros qui sont promis ce vendredi soir à qui pariera sur les résultats Euromillions gagnants, le prix de la grille classique reste le même : 2,50 euros. En revanche, il faudra débourser un peu plus si l'on souhaite augmenter ses chances en cochant davantage que les cinq numéros compris entre 1 et 50 et les deux numéros étoile parmi les 12 proposés.
Comptez 7,50 euros pour une grille avec un troisième numéro étoile et 15 euros si vous optez plutôt pour un sixième chiffre et toujours deux numéros étoile. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront délivrés ici même vers 21h30, voire 22 heures. À noter que comme lors de chaque tirage Euromillions, le code My Million permettant de faire gagner lors de chaque rendez-vous un million d'euros à l'un des participants ayant tenté sa chance
19:05 - Quelle est la plus grosse cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'Euromillions ?
Faute de vainqueur ce vendredi soir, la Française des jeux et ses homologues européens remettront en jeu le jackpot de ce soir, avec bien entendu quelques millions d'euros de plus. Et cela pourra en être ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne les 250 millions d'euros, cagnotte plafond au tirage Euromilions. Dans le cas où personne ne l'a remporte du premier coup, elle peut être remise en jeu à plusieurs reprises, avant d'être finalement redistribuée entre les gagnants du plus haut rang, si toujours personne ne parvient à trouver les résultats Euormillions dans leur totalité.
18:41 - Où peut-on jouer au tirage Euromillions ?
Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance ce vendredi 30 janvier 2026 au tirage Euromillions, il est encore possible de se rendre dans le bureau de vente agréé par la FDJ, souvent un bureau de tabac, le plus proche de chez soi et acheter une grille. Pour ceux qui ne voudraient pas faire le déplacement, il est aussi possible de jouer sur le site internet de la FDJ ou directement sur l'application.
18:38 - Une chance sur.. plus de 139 millions !
Si participer au tirage Euromillions est un véritable jeu d'enfant, trouver les résultats Euromillions n'est pas chose aisée. Avec comme choix 50 chiffres et 12 numéros étoile pour composer une combinaison de cinq chiffres et deux étoiles, un joueur qui ne validerait qu'une grille a une chance sur très exactement 139 838 160 de trouver les bons résultats.
Le tirage Euromillions a lieu chaque mardi et chaque vendredi. Les joueurs peuvent tenter leur chance les jours précédents et le jour du tirage, avant 20h15. Les résultats sont dévoilés vers 21 heures pour le code My Million, qui permet d'empocher un million d'euros, et vers 21h30/22h pour la combinaison du tirage Euromillions. Pour participer au tirage, il suffit de se rendre en point de vente FDJ, sur le site ou sur l'application de la Française des jeux et de composer une grille avec cinq des 50 chiffres proposés et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. La grille est vendue 2,50 euros.