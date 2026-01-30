Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 30 janvier 2026, 123 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Un incroyable tirage Euromillions est proposé ce vendredi 30 janvier 2026. Les résultats devraient être particulièrement scrutés vers 21h30/22h.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 30 janvier 2026 est de 123 millions d'euros. Une somme plutôt énorme, même pour un tirage de l'Euromillions. En effet, à l'origine, "seulement" 17 millions d'euros avaient été mis sur la table. Il s'agit du montant de la cagnotte la plus petite qui puisse être mise en jeu. Celui-ci peut ensuite grimper jusqu'à atteindre 250 millions d'euros maximum.

Faute de joueur ayant eu assez de chance pour trouver le résultat Euromillions ces derniers temps, le jackpot a donc été, depuis la mise en jeu initiale de 17 millions d'euros, remis en jeu inlassablement, tirage après tirage, avec plusieurs millions d'euros supplémentaires ajoutés à chaque remise en jeu. Tous les résultats gagnants doivent être annoncés ici-même vers 21h30/22h :

Combien coûte une grille pour participer au tirage Euromillions ?

Et bonne nouvelle, même si ce sont 123 millions d'euros qui sont promis ce vendredi soir à qui pariera sur les résultats Euromillions gagnants, le prix de la grille classique reste le même : 2,50 euros. En revanche, il faudra débourser un peu plus si l'on souhaite augmenter ses chances en cochant davantage que les cinq numéros compris entre 1 et 50 et les deux numéros étoile parmi les 12 proposés.

Comptez 7,50 euros pour une grille avec un troisième numéro étoile et 15 euros si vous optez plutôt pour un sixième chiffre et toujours deux numéros étoile. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront délivrés ici même vers 21h30, voire 22 heures. À noter que comme lors de chaque tirage Euromillions, le code My Million permettant de faire gagner lors de chaque rendez-vous un million d'euros à l'un des participants ayant tenté sa chance