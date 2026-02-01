Livret A, cigarettes, électricité… : ce qui change en février 2026

Le mois de février 2026 va subir une série d'ajustements qui influenceront directement le budget des ménages. Tour d'horizon des principaux changements.

Chaque mois apporte son lot de nouveaux changements et le mois de février ne déroge pas à la règle. Le Figaro a relevé les principaux et leurs conséquences sur le pouvoir d'achat.

Avec le ralentissement de l'inflation, l'épargne des Français prend du plomb dans l'aile. Le livret A et le LDDS passeront de 1,7 % à 1,5 %, tandis que le livret d'épargne populaire, destiné aux foyers modestes, reculera de 2,7 % à 2,5 %. Pour autant, le rendement du livret A reste supérieur à la hausse des prix, estimée à +0,8 % sur un an en décembre.

Les frais bancaires progresseront, quant à eux, de 3 % en moyenne, par rapport à 2025, selon l'association CLCV. Les hausses les plus marquées toucheront les frais de tenue de compte (+6,39 %), les cartes bancaires (+2 %) et les retraits hors réseau (+1,63 %).

Des tarifs en baisse pour l'électricité, pas sur l'autoroute

La bonne nouvelle concernera les prix de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie a proposé une baisse des tarifs réglementés de l'électricité, de l'ordre de 9 à 12 Euros par an pour un foyer moyen. Une diminution due à l'allègement de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA), même si cette dernière ne concerne pas les abonnés à l'option Tempo d'EDF qui verront leurs factures grimper de 6,2 %.

Si ces tarifs baissent, ils vont augmenter ailleurs, notamment sur l'autoroute (+0,86 % en moyenne, le 1er février). Une évolution limitée, inférieure à l'inflation de la période de référence, et qui concerne l'ensemble des réseaux concédés (APRR, AREA, ASF, Cofiroute, Escota, Sanef, SAPN).

Côté transport, il va falloir faire plus pour obtenir gain de cause. À compter du 7 février, les passagers victimes d'un retard ou d'une annulation devront engager une procédure plus lourde pour obtenir une indemnisation. Cela prendra la forme d'une médiation préalable pouvant durer jusqu'à six mois, suivie d'une assignation nécessitant l'intervention d'un commissaire de justice, voire d'un avocat.

Légères variations tarifaires pour le tabac

Les allocations versées en février devraient diminuer pour une partie des bénéficiaires. En cause : le relèvement de 1,8 % des plafonds de ressources et la prise en compte des revenus de 2024, en hausse de 3 % en moyenne. Résultat : certains foyers pourraient franchir les seuils d'éligibilité, un "effet ciseau" classique lors des révisions de barèmes.

Enfin, les prix du tabac évolueront de manière contrastée. Les Lucky Strike X Series augmenteront de 20 centimes, tandis que les Winston et Camel baisseront de 10 centimes. Les Phillip Morris, Chesterfield et Marlboro resteront stables.