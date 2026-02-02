Affaire Epstein : Le Pen, RN, Dieudonné... Pourquoi ils apparaissent dans les dossiers dévoilés

Plusieurs membres du RN sont cités dans les nouveaux documents contenus dans le dossier Epstein par le Département américain de la Justice. Le nom de l'humoriste multi-condamné Dieudonné figure aussi dans un mail.

Le ministère américain de la Justice a rendu publiques, vendredi 30 janvier, "plus de trois millions de pages, dont plus de 2 000 vidéos et plus de 180 000 images" concernant Jeffrey Epstein. Il a affirmé avoir ainsi respecté l'obligation imposée à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier. Certains de ces nouveaux documents font référence au président Donald Trump et à d'autres personnalités françaises de premier plan, notamment au sein du Rassemblement national (RN). Attention, les personnalités du parti d'extrême droite citées ne sont en aucun cas en lien avec les affaires liées à la pédocriminalité dans le dossier Epstein, aucune implication les concernant n'est mentionnée dans le flot de mails traités par la justice.

Avant d'être incarcéré en 2019, Jeffrey Epstein aurait échangé avec ses collaborateurs sur le meilleur moyen de financer la campagne du parti à la flamme pour les élections européennes de la même année. En effet, dans les derniers documents rendus publics et accessibles librement, les mentions "National Front" et "Le Pen" apparaissent. Louis Aliot - maire de Perpignan et ex-mari de Marine Le Pen - est par exemple cité dans le cadre d'une potentielle rencontre avec Steve Bannon, racontée par le journaliste Michael Wolff à Jeffrey Epstein. Le premier édile de Perpignan occupait alors le poste de vice-président du Front national.

"Il avait une réunion hier avec la droite française, y compris le mari de Le Pen, au sujet du refinancement du Front national, car apparemment une bonne partie de leur argent provient de Russie", peut-on lire dans un mail qui aurait été écrit par Michael Wolff. Les émissaires de Le Pen "avaient l'air d'idiots", "non professionnels (sinon grotesques)", d'après l'associé d'Epstein.

"Je viens d'appeler mes gars au FN, je crois avoir fait mouche sur leur financement !"

D'autres messages mentionnent "Macron" et "Le Pen" dans le cadre de la campagne pour les européennes 2019 et dans l'optique de la prochaine présidentielle. Steve Bannon, très proche de Trump, écrit à Jeffrey Epstein en indiquant qu'il verrait d'un bon œil un changement de présidence en France avec un rôle prépondérant pour Marine Le Pen. Toujours en 2019, au printemps, un proche d'Epstein indique qu'il est "occupé à lever des fonds pour Le Pen et Salvini" dans un échange de mails.

Les échanges autour du parti d'extrême droite français ne s'arrêtent pas là après la publication des trois millions de pages issues du dossier du criminel Jeffrey Epstein. "Je viens d'appeler mes gars au Front National – Je crois avoir fait mouche sur leur financement !!!", lâche un collaborateur d'Epstein dans un message en avril 2019. Une "aide" et un montant de "4,7 millions" d'euros sont évoqués : une somme qui pourrait être en lien avec la campagne de Jordan Bardella cette même année. Un prêt à taux zéro est également mentionné. Rappelons que d'après Mediapart, le Front National a bénéficié en 2014 de deux prêts russes à hauteur de 11 millions d'euros pour financer ses campagnes.

Enfin, un mail en date du 26 mai 2019 évoque une nouvelle fois le camp Le Pen, quelques heures avant le résultat des élections européennes. "Le Pen contrôle la situation", écrit un associé du pédocriminel Epstein, visiblement très bien informé des résultats du scrutin avant même le verdict de 20 heures. Le Rassemblement national, Louis Alliot et Marine Le Pen ne sont pas les seules personnalités françaises à être citées dans cette nouvelle salve de documents. Un autre homme, à la fois médiatique et controversé fait aussi partie des dernières pièces dévoilées par la justice étasunienne.

Dieudonné cité dans un mail envoyé à Epstein

Dieudonné, humoriste multi-condamné, fait partie des personnalités citées dans les derniers documents publiés. "Je découvre, sidéré, que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files. Une affaire internationale. Des échanges me concerneraient entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard : circulaires, interdictions, frontières fermées. Moi, humoriste", écrit-il sur X, dimanche 1er février.

Dans un mail qui semble être rédigé par Ariane de Rothschild à destination de Jeffrey Epstein, Dieudonné est effectivement cité. "Salut Jeff, tu veux savoir ce que j'en pense ? Que nous sommes entre Kafka et le national-socialisme… On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français nommé Dieudonné sur les Juifs et l'argent… Scandaleux qu'on dise encore ça aujourd'hui, et en France en particulier. Le pire, c'est le nombre de vues… Je veux en discuter avec toi quand je viendrai à New York", écrit-elle, le 20 décembre 2013.

Début 2014, le Conseil d'Etat avait décidé d'interdire le spectacle de Dieudonné prévu jeudi 9 janvier à Nantes. Dieudonné était accusé par Manuel Valls - alors ministre de l'Intérieur - de proférer des propos racistes et antisémites et de représenter une menace de trouble à l'ordre public. Durant sa carrière, l'homme de 59 ans a été condamné par les justices française, suisse, belge et canadienne, pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse", "diffamation, injure raciste, négationnisme et apologie du terrorisme".