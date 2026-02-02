Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 février 2026, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 2 février 2026 fera-t-il de vous un grand gagnant ? Les résultats devrait être connus vers

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est pour le moins tentante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto de ce lundi 2 février 2026 pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Super Loto en vue !

Après l'euphorie de la semaine dernière, suscitée par les quelque 123,5 millions d'euros proposés au tirage Euromillions le vendredi soir, cette semaine, retour à la normale. L'énorme jackpot a en effet été remporté vendredi et désormais, les compteurs ont été remis à zéro, offrant des cagnottes nettement moins intéressante. Mais cela ne devrait pas durer. Un Super Loto se profile ! Il se tiendra le 13 février prochain.