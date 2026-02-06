Vigilance météo : des alertes crues et des risques de submersion, quatre départements en orange

Après la pluie, les mouvements marins renforcent le risque de crue sur le littoral atlantique et expose le Sud-Est à une forte houle et de possibles submersion. Quatre départements sont en vigilance orange ce vendredi 6 février.

Encore de la pluie, mais moins ! Le temps s'améliore un peu en France ce vendredi 6 février, mais une large partie du pays, notamment la moitié nord, continue de voir la pluie tomber par intermittence. "Le temps est agité avec alternance de courtes éclaircies et de passages nuageux souvent porteurs d'averses, pouvant être orageuses près du rivage atlantique" annonce Météo France dans son bilan. Des pluies qui restent source de risque dans les territoires aux sols déjà saturés d'eau. Deux départements du littoral atlantique sont d'ailleurs toujours placés en vigilance orange pour les crues : le Finistère avec la Laïta et la Gironde pour la confluence Garonne - Dordogne.

Mais plus que les pluies, moins importantes mais persistantes, c'est l'épisode de "fortes marées" qui se conjugue "avec des débits importants des cours d'eau et des surcotes marines". "Des débordements modérés à importants sont attendus lors des pleines mers sur la confluence Garonne-Dordogne (33) et la Laïta (29) pour la marée de vendredi matin", prévient l'agence Vigicrue. "Sur les autres secteurs sous influence marine de la façade atlantique en vigilance jaune, les débordements resteront localisés", ajoute-t-elle.

Des vagues et de la houle vendredi

Un risque de vagues-submersion est, par ailleurs, signalé ce jeudi sur la façade atlantique. Il va aussi survenir dans le sud-est dans la nuit et s'amplifier vendredi matin avec le passage en vigilance orange des Alpes-Maritimes et de la Corse-du-Sud à partir de 6 heures :"en fin de nuit de jeudi à vendredi le vent va se renforcer, avec des rafales temporairement très marquées. Puis vendredi matin, les conditions atmosphériques et d'états de mer seront à l'origine d'une surélévation significative du niveau de la mer (surcote)", prévient Météo-France. Des vagues autour de 3 mètres sont attendues sur les côtes. La Bretagne pourrait également être concernée en fonction du renforcement des vagues dans la soirée de vendredi.

Des vagues et de la houle dans le Sud-Est en vigilance orange

Les mouvements marins sont également à l'origine de deux vigilances orange "vagues-submersion" dans les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud ce vendredi matin et au moins jusqu'à midi. Une "longue houle" est générée en direction de la Corse et du littoral continental sous l'effet des "vents forts de secteur Sud-Ouest" explique Météo France. Ces "conditions atmosphériques et d'états de mer sont également à l'origine d'une surélévation significative du niveau de la mer", autrement dit d'une surcote. Deux phénomènes qui entraine un "risque marqué de submersion par franchissements de paquets de mer sur le littoral occidental de la Corse-du-Sud et sur le littoral des Alpes-Maritimes". Une partie des Bouches-du-Rhône et le Var sont également exposés aux forte vagues, mais dans une moindre mesure puisqu'ils sont en vigilance jaune.

