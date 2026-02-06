Vigilance météo : des alertes crues et des risques de submersion, quatre départements en orange
Après la pluie, les mouvements marins renforcent le risque de crue sur le littoral atlantique et expose le Sud-Est à une forte houle et de possibles submersion. Quatre départements sont en vigilance orange ce vendredi 6 février.
Encore de la pluie, mais moins ! Le temps s'améliore un peu en France ce vendredi 6 février, mais une large partie du pays, notamment la moitié nord, continue de voir la pluie tomber par intermittence. "Le temps est agité avec alternance de courtes éclaircies et de passages nuageux souvent porteurs d'averses, pouvant être orageuses près du rivage atlantique" annonce Météo France dans son bilan. Des pluies qui restent source de risque dans les territoires aux sols déjà saturés d'eau. Deux départements du littoral atlantique sont d'ailleurs toujours placés en vigilance orange pour les crues : le Finistère avec la Laïta et la Gironde pour la confluence Garonne - Dordogne.
Mais plus que les pluies, moins importantes mais persistantes, c'est l'épisode de "fortes marées" qui se conjugue "avec des débits importants des cours d'eau et des surcotes marines". "Des débordements modérés à importants sont attendus lors des pleines mers sur la confluence Garonne-Dordogne (33) et la Laïta (29) pour la marée de vendredi matin", prévient l'agence Vigicrue. "Sur les autres secteurs sous influence marine de la façade atlantique en vigilance jaune, les débordements resteront localisés", ajoute-t-elle.
Des vagues et de la houle vendredi
Un risque de vagues-submersion est, par ailleurs, signalé ce jeudi sur la façade atlantique. Il va aussi survenir dans le sud-est dans la nuit et s'amplifier vendredi matin avec le passage en vigilance orange des Alpes-Maritimes et de la Corse-du-Sud à partir de 6 heures :"en fin de nuit de jeudi à vendredi le vent va se renforcer, avec des rafales temporairement très marquées. Puis vendredi matin, les conditions atmosphériques et d'états de mer seront à l'origine d'une surélévation significative du niveau de la mer (surcote)", prévient Météo-France. Des vagues autour de 3 mètres sont attendues sur les côtes. La Bretagne pourrait également être concernée en fonction du renforcement des vagues dans la soirée de vendredi.
Des vagues et de la houle dans le Sud-Est en vigilance orange
Les mouvements marins sont également à l'origine de deux vigilances orange "vagues-submersion" dans les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud ce vendredi matin et au moins jusqu'à midi. Une "longue houle" est générée en direction de la Corse et du littoral continental sous l'effet des "vents forts de secteur Sud-Ouest" explique Météo France. Ces "conditions atmosphériques et d'états de mer sont également à l'origine d'une surélévation significative du niveau de la mer", autrement dit d'une surcote. Deux phénomènes qui entraine un "risque marqué de submersion par franchissements de paquets de mer sur le littoral occidental de la Corse-du-Sud et sur le littoral des Alpes-Maritimes". Une partie des Bouches-du-Rhône et le Var sont également exposés aux forte vagues, mais dans une moindre mesure puisqu'ils sont en vigilance jaune.
08:29 - Le risque de crue maintenu dans deux départements du littoral atlantique
Le risque de crue est toujours d'actualité dans deux départements ce vendredi 6 février. Le Bretagne est encore concernée, mais la vigilance porte uniquement sur la Laïta dans le Finistère. L'autre cours d'eau en alerte est la confluence Garonne-Dordogne en Gironde. C'est un "épisode de fortes marées" couplé à "des débits importants des cours d'eau et des surcotes marines" qui entraine "des débordements lors des pleines mers sur certains tronçons sous influence maritime". Des débordements modérés à importants sont attendus ce vendredi.
08:08 - Deux départements en vigilance orange "vague-submersion"
Depuis cette nuit et au moins jusqu'à midi ce vendredi 6 février, deux vigilances orange "vague-submersion" sont actives dans les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud selon le bilan de Météo France. Le risque est dû à deux phénomènes : la "longue houle" en direction du littoral corse et du littoral continental, et la surélévation significative du niveau de la mer. "La conjonction de ces deux phénomènes induit un risque marqué de submersion par franchissements de paquets de mer", explique l'agence.
05/02/26 - 16:45 - Une alerte orange vagues-submersion déclenchée vendredi matin !
Le vent d'ouest va se renforcer dans la nuit de jeudi à vendredi. L'ouest du bassin méditerranéen est particulièrement impacté avec de la houle. "Les conditions atmosphériques et d'états de mer sont également à l'origine d'une surélévation significative du niveau de la mer (surcote)", prévient Météo France. "La conjonction de ces éléments induit un risque marqué de submersion par franchissements de paquets de mer sur le littoral occidental de la Corse-du-Sud et sur le littoral des Alpes-Maritimes", deux départements placés en vigilance orange vendredi matin. Par ailleurs, selon le renforcement des vagues dans la soirée de vendredi, un passage en vigilance orange n'est pas non plus exclu pour le Finistère et le Morbihan.
05/02/26 - 12:25 - La pluie se renforce en Bretagne et se rapproche dans le sud-est
Ce jeudi midi, les pluies se renforcent en Bretagne et le Morbihan bascule en vigilance orange pluie-inondation. "À 12h, on relève 22,5 mm à Sarzeau, 21,6 mm à Pleucadeuc, 15 mm à Vannes. Les lames d'eau estimées sont de 10 à 15 mm/3 heures dans le département du Morbihan", précise La Chaine Météo. Un risque de débordement des cours d'eau est signalé pour cet après-midi. Les pluies cesseront progressivement en soirée, alors que dans le sud-est, la situation va empirer. De fortes pluies orageuses sont attendues sur le pourtour méditerranéen : elles "devraient débuter en début de soirée sur les Bouches-du-Rhône, avant de se produire sur le Var, les Alpes-Maritimes ainsi qu'en Corse entre 20h et 0h", précise le site spécialisé. Il est attendu 40 à 60 mm en 2 à 3 heures, jusqu'à localement 80 mm sous les orages les plus forts.
05/02/26 - 09:04 - Le Morbihan sous la pluie
La pluie s'abat encore en Bretagne et particulièrement dans le Morbihan. Cette nuit, il est déjà tombé 10 à 20 mm sur l'est du département. En début de matinée, de fortes averses orageuses sont constatées, avec de puissants impacts de foudre notamment au sud de Vannes. Les pluies devraient se prolonger jusqu'en fin d'après-midi. Dans les 12 prochaines heures, 15 à 30 mm pourraient tomber. Des cumuls à 40 mm pourront être dépassés par endroit d'ici ce soir. Les sols sont déjà saturés : le mois de janvier a été très humide. Au cours du mois, 241 mm de précipitations ont été relevés à Lorient, ce qui représente 122% de plus par rapport à la normale mensuelle, ainsi que 209 mm enregistrés à Vannes, soit plus 110%.