Vigilance météo : la pluie continue de s'abattre, méfiance dans ces départements

Le temps est encore perturbé ce mardi 3 février avec des précipitations fréquentes. L'eau s'accumule et un risque de débordements importants de cours d'eau est signalé.

Ce mardi 3 février, le temps est encore agité en France. La pluie touche la moitié nord du pays. En début de journée, le sud-est est encore aussi concerné avec des pluies marquées sur la PACA, mais la perturbation s'y évacue rapidement. Dans les Cévennes, les cumuls de précipitations ont atteint plus de 100 mm et autour de 80 mm en PACA. Cet après-midi, le temps couvert et pluvieux se maintient de la Normandie au quart nord-est. Les précipitations peuvent être plus fréquentes, voire prendre un caractère orageux. 9 départements sont ainsi placés en vigilance jaune orages : les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Vaucluse, le Gard, l'Ardèche et la Drôme.

Avec des sols déjà saturés, la situation reste propice aux inondations, notamment pour la Charente-Maritime et la Gironde. Les deux départements étaient placés en vigilance orange crues par Météo France ce matin. Dans son bulletin de 10 heures, l'institut a rabaissé au niveau jaune l'alerte pour la Charente-Maritime. "Débordements lors des pleines mers sur la Confluence Garonne - Dordogne", précise alors l'institut, ces pluies étant conjuguées à de forts coefficients de marée. Certaines routes ont dû être fermées avec la Gironde qui est montée à plus de 6 mètres.

Un risque de vagues-submersion est, par ailleurs, signalé sur la façade atlantique. "Le pic est attendu mardi et mercredi matin (coefficients 99), avec des inondations littorales possibles de la Bretagne au Pays basque sur les zones basses et proches des estuaires", prévoit La Chaine Météo. Mercredi, une nouvelle perturbation par la façade atlantique est prévue. Les précipitations pourraient aussi revenir dans le sud-est.