Vigilance météo : plusieurs départements en alerte orange pour crues, attention aussi aux pluies
Deux départements ont été placés en vigilance orange pour crues, mais un peu plus de la moitié du pays est en alerte jaune ce lundi soir jusqu'à la mi-journée mardi.
Crues, pluie, orages et vent sont au programme du dernier bulletin de Météo-France, lundi 2 février 2026. "Passage perturbé actif sur le sud du pays avec rafales de vent et fortes précipitations entre lundi soir et mardi matin", prévient Météo-France qui annonce également de "forts cumuls sur Cévennes et PACA".
Concrètement, le pays est coupé en deux : le nord, du Puy-de-Dôme au Pas-de-Calais, est en vert, le sud, du Rhône à l'Hérault, jusqu'à la Corse, est en jaune que ce soit pour crues, vent, pluie-inondation, orages, neige (Pyrénées, Alpes et Corse) ou encore vagues-submersion (Gironde, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône). Mais surtout, la Charente-Maritime comme la Gironde sont en vigilance orange pour crues. La Bretagne, la Loire-Atlantique et la Vendée sont aussi en jaune pour crues.
Vers un passage en vigilance orange dans la nuit pour certains départements ?
Dans son bulletin, Météo-France explique que la "ligne pluvio-orageuse active va balayer de nombreuses régions de l'Occitanie à Rhône-Alpes et PACA, entre lundi soir et mardi matin". En effet, la plupart des vigilances s'arrêtent en fin de matinée, début d'après-midi mardi 3 février 2026 : 14h environ pour le vent, 10h pour pluie-inondation, 16h pour les orages et 11h pour neige-verglas. L'alerte jaune pour vague-submersion devrait perdurer toute la journée.
Cette ligne pluvio-orageuse sera "accompagnée de fortes rafales de vent, de forts cumuls de pluie et de chutes de neige importantes en montagne", précise Météo-France pour qui, "en l'état, cette situation relève d'un niveau de vigilance 'jaune' pour les paramètres vent, pluie-inondation et avalanches", mais qu'"une aggravation de ce niveau ne peut toutefois être complètement exclue pour quelques départements".