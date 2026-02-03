Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 3 février 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Après le code My Million, les résultats gagnants du tirage Euromillions de ce mardi 3 février 2026 sont disponibles. Avez-vous remporté un gain?

Après l'euphorie de la semaine dernière, ce premier tirage Euromillions, prévu mardi 3 février 2026, s'annonçait plus… tranquille. Il faut dire que les 123 millions d'euros qui étaient encore mis en jeu vendredi dernier ont été remportés. Résultat : 17 millions d'euros étaient mis sur la table ce mardi soir. On connaît dès à présent le code My Million ainsi que la combinaison gagnante du tirage. Tous les résultats Euromillions sont disponibles ci-dessous. Notons toutefois qu'on ignore, à ce stade, si quelqu'un est parvenu à remporter le jackpot et, ainsi, devenir millionnaire. Le mieux est encore de vérifier par soi-même : voici tous les résultats Euromillions de ce mardi 3 février 2026 :

Tirage du mardi 03 février 2026 26 - 27 - 28 - 34 - 37 4 9

MyMillion : NO 936 5502

123 millions d'euros remportés lors du précédent tirage Euromillions

Vendredi dernier, après plusieurs semaines sans grand vainqueur, la cagnotte a atteint les 123 millions d'euros lors du tirage Euromillions. Malheureusement, ce n'est pas en France que le gros lot a été remporté, mais en Belgique. Le joueur a remporté la coquette somme de 123 555 827 euros. Ce jour-là, les résultats Euromillions étaient les suivants : 14 - 18 - 31 - 35 - 46 et les numéros 7 et 11. Des chiffres qui pourront sans doute inspirer les joueurs lors des prochains tirage Euromillions.

À noter cependant que les Français n'étaient pas tous repartis bredouille du tirage Euromillions. Parmi les nombreux joueurs qui avaient tenté leur chance dans l'Hexagone, deux étaient parvenus à parier sur les cinq bons chiffres. Les deux numéros étoile leur manquait. Ils avaient toutefois pu remporter 28 956,10 euros. Douze grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux numéros étoile avaient également permis à leurs détenteurs de repartir avec 1 262,60 euros.