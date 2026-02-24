Procuration pour les municipales 2026 : l'astuce pour tout faire depuis son canapé

Faire une procuration pour les élections municipales, c'est plus simple que vous le pensez !

Les élections municipales approchent. Elles se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars prochains. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir vous rendre à votre bureau de vote le jour d'un scrutin, vous pouvez faire une demande de procuration, c'est à dire charger un autre électeur d'aller voter pour vous. Vous êtes libre du choix de cette personne, qui peut d'ailleurs provenir d'une commune différente de la vôtre. Bonne nouvelle : si le passage au commissariat était autrefois obligatoire, il est désormais possible de réaliser l'intégralité de la démarche depuis votre canapé grâce à l'identité numérique certifiée, indique le gouvernement.

Traditionnellement, cette procédure exigeait un passage obligatoire par le commissariat ou la gendarmerie afin de vérifier l'identité du demandeur. Cependant, une avancée technologique majeure simplifie désormais la vie des électeurs grâce à la dématérialisation complète. Si vous possédez la nouvelle carte nationale d'identité au format carte bancaire et un smartphone compatible, vous pouvez désormais valider votre demande sans quitter votre domicile. Cette méthode repose sur l'utilisation de l'identité numérique certifiée, qui garantit un niveau de sécurité maximal pour vos démarches administratives.

© 123RF

D'abord, il faut vous munir du numéro électeur et de la date de naissance de votre mandataire qui ira voter à votre place. Puis, il faudra vous rendre sur le téléservice "Ma procuration", suivre l'ensemble des instructions qui vous sont données et enfin vous authentifier avec votre identité numérique certifiée. Cette astuce vous permettra d'établir une demande de procuration rapidement et facilement sans déplacement. Mais attention, il ne faut pas oublier de certifier votre identité numérique. Pour en bénéficier il faut, cependant être majeur, avoir un numéro de portable compatible et posséder le nouveau modèle de carte d'identité, au format carte bancaire.

Il est important de noter si vous n'avez pas de certification de l'identité numérique, alors une démarche préalable est nécessaire en mairie pour l'obtenir. Une fois cette validation effectuée, le système vous permet d'établir des procurations en quelques clics pour tous les scrutins à venir. Si vous ne disposez pas encore de ce nouveau document ou de l'application certifiée, le téléservice reste accessible pour préparer votre dossier, mais une brève visite en mairie demeurera nécessaire pour finaliser la validation de votre identité. Sous 48 heures, la certification vous sera envoyée par mail et sur l'application France Connect.