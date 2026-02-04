Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 4 février 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, mercredi 4 février 2026, la Française des jeux propose quatre millions d'euros à qui trouvera les résultats gagnants.

Le tirage Loto de ce mercredi 4 février 2026 fera-t-il un grand gagnant ? Pour l'heure, les joueurs ont encore la possibilité de tenter leur chance. Les résultats ne seront dévoilés que vers 21 heures environ. De quoi laisser à chacun le temps d'imaginer ce qu'il pourrait faire avec les quatre millions d'euros proposés ce mercredi soir au tirage Loto : un tour du monde, acheter une nouvelle maison avec 15 chambres et autant de salles de bain et de toilettes, investir dans la recherche, faire des dons à des associations, vivre un mois de folie ou… une seule soirée.

Quoi qu'il en soit, avant cela, encore faut-il trouver le résultat Loto. Et pour ça, il n'y pas vraiment de secret : la première étape est de participer ! Les joueurs ont jusqu'à 20h15 le jour du tirage Loto pour valider leur grille. Celle-ci est vendue 2,20 euros si l'on ne coche que les cinq chiffres et un numéro Chance, soit le minimum nécessaire pour parier. Tous les résultats seront dévoilés ici même :

Un super Loto prévu un vendredi !

En temps normal, les tirages Loto ont lieu trois fois par semaine : les lundis, mercredis et samedis. Mais exceptionnellement, un tirage Loto va être organisé un… vendredi. Et pour cause, vendredi 13 oblige en ce mois de février, la Française des jeux saute sur l'occasion pour proposer l'un de ses fameux Super Loto. En ce jour porte-malheur pour les uns, mais porte-bonheur pour les autres, les joueurs pourront défier leur chance et, surtout, tenter de remporter 13 millions d'euros !

Outre les 13 millions d'euros exceptionnellement mis en jeu, les joueurs seront également motivés par le tirage au sort de 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. Habituellement, 10 codes de ce genre sont tirés au sort lors de chaque tirage Loto. Attention toutefois, contrairement à un tirage Loto classique, la grille est vendue 3 euros, et non 2,20 euros. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Que le plus chanceux gagne !