Mort de Maddy Giansili à Frontignan : qu'est-il arrivé à la jeune femme de 18 ans ? Plusieurs éléments suspects

Disparue le 3 février à Frontignan, près de Sète, dans l'Hérault, Maddy Giansili a été retrouvée morte le mardi 10 février à quelques kilomètres de chez elle.

Une semaine après sa disparition à Frontignan, dans l'Hérault, Maddy Giansili a été retrouvée morte le mardi 10 février. La jeune femme de 18 ans s'était volatilisée le mardi 3 février en fin de journée alors qu'elle allait chercher du pain à la boulangerie située à quelques minutes à pied du domicile familial.

Le corps de la jeune fille a été découvert dans le secteur des Salins, sur une zone isolée en bordure d'étang, "en milieu de matinée par un témoin qui a immédiatement informé les services de police", a fait savoir le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, à la presse. Reste à savoir comment le corps de Maddy Giansili est arrivé dans ce lieu situé à plusieurs kilomètres de son domicile.

L'enquête sur la disparition de Maddy Giansili a permis de remonter sa trace sur quelques dizaines de minutes après son départ du domicile. La jeune femme, qui est sortie sans effets personnels et sans son téléphone, s'est bien rendue à la boulangerie et apparait sur les images de vidéosurveillance du commerce. Les caméras ont également filmé Maddy en train d'être abordée par une femme non-identifiée et discuter avec celle-ci pendant une quinzaine de minutes. Elle a ensuite suivi son interlocutrice jusqu'à la gare SNCF de Frontignan-La Peyrade située quelques centaines de mètres plus loin complète le Métropolitain, une trajectoire confirmée par le marquage réalisée par une équipe cynophile. C'est là que les enquêteurs perdent la trace de la jeune femme.

Un échange qui interroge

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre ce qu'il s'est passé entre la soirée du mardi 3 février, lorsque Maddy Giansili, est arrivée au niveau de la gare et la découverte de son corps dans les Salins une semaine plus tard. Une enquête en "recherches des causes de la mort" a été ouverte et pour l'heure aucune piste n'est écartée. La jeune femme a-t-elle été tuée aprés avoir fait une mauvaise rencontre ou est-ce un suicide ? La personne qui l'a abordée à la boulangerie est-elle mêlée à sa mort ? A ce sujet, les enquêteurs tentent de déterminer si cet échange était fortuit ou s'il s'agissait d'un rendez-vous planifié.

Des "constatations techniques et médico-légales" ont été réalisées par les enquêteurs du commissariat de police de Sète et un médecin légiste, à l'endroit où la jeune femme a été retrouvée peu de temps après sa découverte, a indiqué le procureur de la République. Le corps a ensuite été transporté à l'institut médico-légal (IML) de Montpellier où une autopsie doit être réalisée "très prochainement".

Maddy ne sortait jamais sans ses affaires personnelles

Avant la découverte de la mort de Maddy Giansili, la famille avait alerté sur le caractère atypique de cette disparition. Le fait que Maddy ait laissé son smartphone à son domicile est, selon ses proches, un signal d'alerte. "Elle ne sort jamais sans ses affaires habituelles et elle sait que je m'inquiète rapidement", a confié sa mère à Midi Libre. Selon elle, sa fille décrite comme sérieuse, sportive et pratiquant le MMA ne serait pas partie sans un minimum d'effets personnels. Maddy a-t-elle laissé simplement oublié ses affaires ou les a-t-elle laisser chez elle sachant que sa course ne devait, théoriquement, lui prendre que quelques minutes ? Comptait-elle partir sans laisser de trace ? Pourtant, la jeune femme avait, selon sa mère, pour habitude de toujours signaler ses déplacements.