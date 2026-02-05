Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 5 février 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi 5 février 2026 promet, à qui trouvera les résultats EuroDreams, de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans.

Nouveau jeudi, nouveau tirage EuroDreams. Et une fois encore, ce ne sont pas 20 000 euros par mois pendant trente ans qui sont promis à l'éventuel vainqueur de ce jeudi 5 février 2026, mais 30 000 euros. Cela fait déjà plusieurs semaines, et même mois désormais, que ce jackpot incroyable est mis en jeu à la loterie. Mais, faute de vainqueur, le gros lot est inlassablement remis sur la table, tirage EuroDreams après tirage EuroDreams.

Comme chaque lundi et chaque jeudi, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15 moyennant 2,50 euros. Il leur suffit d'être majeur et, surtout, de valider leur grille avant 20h15, heure limite pour participer au tirage. Pour jouer, rien de bien compliqué. Un participant doit simplement cocher six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. Tous les résultats EuroDreams seront connus vers 21h30 environ et révélés ci-dessous dès qu'ils seront disponibles :

Quels sont les chiffres qui ont le plus ou le moins de chance à l'EuroDreams ?

Sur le site de la Française des jeux sont mis à disposition les chiffres et leur nombre de sorties, pourcentage de sorties et la date de leur dernière sortie. De quoi inspirer les joueurs qui ne parviennent pas à trouver assez de numéros pour composer leur grille. Ainsi, on apprend que le chiffre qui a le plus de chance et sort davantage que les autres est le… 23. Il a été tiré au sort 47 fois et bénéficie ainsi d'un taux de sortie de 20%. Sa dernière sortie en date remonte au 2 février dernier, soit lundi.

En deuxième position des numéros qui sortent le plus, on retrouve le 15 (46 sorties). Il est suivi des 8, 19 et 21, ex æquo avec 45 sorties. Le 24 arrive juste derrière avec 44 sorties, suivi du 37 et de ses 43 sorties. À l'inverse, le chiffre 36 semble avoir le moins de chance, avec seulement 22 sorties et un taux de sortie de 9,36%. Dernière sortie en date, le 24 novembre 2025. Suivent le 29 et ses 25 sorties et le 12 avec tout juste 27 sorties. Reste plus qu'à se décider : vaut-il mieux miser sur les chiffres qui ne sortent jamais ou ceux qui sont tout le temps tirés au sort ?