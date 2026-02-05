Lettre aux Français de 29 ans : le message du gouvernement sur l'infertilité

Pour lutter contre l'infertilité, le ministère de la Santé a annoncé jeudi une série de mesures qu'il compte mettre en place. Parmi elles, l'envoi d'une lettre aux Français âgés de 29 ans.

Après l'appel au "réarmement démographique" lancé par Emmanuel Macron en janvier 2024, vient le temps de l'action. À l'époque, le président de la République avait annoncé vouloir relancer la natalité en France, mentionnant deux grandes mesures : le nouveau congé de naissance et un grand plan de lutte contre l'infertilité, rappelle Le Monde. Deux ans plus tard, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi 5 février 2026 une série de mesures visant à lutter contre l'infertilité.

L'objectif est clair : "permettre à chacun de faire ses choix intimes de manière éclairée". Aujourd'hui, un couple sur huit connaît des problèmes de fertilité. Alors que les recommandations pour lutter contre les problèmes de fertilité sont pourtant connues, il semble que la population n'est pas assez sensibilisée sur le sujet. "Il est important d'éviter le 'si j'avais su'", se justifie le ministère de la Santé, déplorant qu'en 2026, "il reste beaucoup trop de choses qui sont inconnues de nos concitoyens".

29 ans, l'âge à partir duquel l'autoconservation des gamètes est autorisée

Pour remédier à cela, une lettre va donc être envoyée, à compter de la fin de l'été 2026, à tous les Français âgés de 29 ans. Homme ou femme. "Les horloges biologiques ne sont pas les mêmes, mais les hommes aussi en ont une", souligne auprès du Figaro le Cabinet de la ministre. Le ministère se défend toutefois de vouloir inciter les bientôt trentenaires à fonder une famille. Le message ne sera pas "prescriptif", assure-t-on. Il s'agira d'"une information ciblée, équilibrée et scientifiquement fondée, sur la santé sexuelle et reproductive, à destination de l'ensemble des Français à l'âge de 29 ans".

Dans son communiqué, le ministère détaille que cette démarche vise avant tout "à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes adultes, sans injonction ni pression sociale, et contiendra donc logiquement des informations sur la santé sexuelle et la contraception". À noter que le choix des 29 ans n'est pas anodin : il s'agit de l'âge à partir duquel l'autoconservation des gamètes est autorisée, hors condition médicale. Pour ceux qui seraient intéressés, cette lettre contiendra des informations sur l'offre d'aide médicale à la procréation et d'autoconservation des gamètes. À aucun moment toutefois, il ne sera laissé croire qu'il s'agit "d'une solution miracle", prévient-on encore.