Des jeux vidéo interdits aux enfants ? Macron n'écarte pas l'hypothèse et dit pourquoi

Inquiet des effets des jeux vidéo violents sur les jeunes, Emmanuel Macron envisage de prendre des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction. Il appelle aussi au "bon sens" et à la responsabilité des parents.

Le rapport entre "la violence qui s'installe chez les plus jeunes" et l'exposition des enfants et adolescents à des violences sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo "est clair". Emmanuel Macron a souligné la corrélation entre certains jeux vidéo et les comportements violents de mineurs dans un entretien accordé à Brut et diffusé le jeudi 5 janvier. Il réagissait à la colère d'une enseignante qui alertait sur "des enfants à la dérive" qui "à 7 ou 8 ans [...] jouent à Fortnite", après l'attaque d'une consœur par un adolescent à Sanary-sur-Mer.

"Quand on passe des heures devant un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite, [...] ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne", a estimé Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat rouvre ainsi le débat sur la capacité des jeunes joueurs à faire la différence "entre fiction et réalité" et sur d'éventuelles mesures pour interdire ou limiter l'accès des plus jeunes à ces jeux. Mais avant d'appliquer une politique restrictive nationale, le président de la République compte soumettre la question à des scientifiques. Il a annoncé "confier à des experts et au Conseil national du numérique et de l'IA un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet" des jeux vidéo sur les enfants.

"Est-ce qu'il faut interdire ou pas" certains jeux vidéo ?

L'étude scientifique aura trois objectifs : arriver à un "consensus pour dire si c'est mauvais en tout ou lesquels son mauvais et pourquoi", déterminer des règles d'usage ou du moins donner des consignes sur ce qu'il "faut faire" pour "guider les parents", puis surtout répondre à la question de l'interdiction des jeux vidéo.

"Est-ce qu'il faut une interdiction ou pas ?" et à destination de qui interroge Emmanuel Macron. Des questions à laquelle il ne répondra qu'à la fin de l'étude, estimant qu'il est pour l'heure "trop tôt pour le dire". Il donne rendez-vous "en mai, juin" pour les conclusions de l'étude et des mesures politiques prises en conséquence.

"Il faut sensibiliser les parents et les jeunes"

Si Emmanuel Macron affirme que l'exposition à certains jeux violents ne "fait pas de bien" aux enfants qui y sont exposés, il nuance son propos en faisant une distinction entre les jeux violents et les autres : "Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents. Où on peut interagir, où on joue en réseau, où on va justement développer des compétences. Donc il y a des jeux vidéo qui parfois même ont un aspect éducatif, qui sont bons". "Je suis toujours mal à l'aise quand on met tout dans le même sac", commente le chef de l'Etat laissant entendre qu'une interdiction d'accès aux jeux vidéo quels qu'ils soient n'est pas la solution.

Le chef de l'Etat rappelle aussi la "responsabilité des parents" dans l'éducation et sur le rapport des enfants aux jeux vidéo. Il estime que c'est aux parents de s'assurer que "des enfants trop jeunes, trop fragiles" ne soient pas "trop vite en interaction avec ces jeux". Et pas trop longtemps ou souvent. Une mission dans laquelle ils sont aidées par des mesures déjà mises en place comme la classification Pegi qui suggère un âge minimum pour chaque jeu commercialisé. "Je dis aux familles, votre rôle, c'est de faire attention à vos enfants et vos ados, ne les laissez pas passer autant de temps" devant des jeux violents, insiste Emmanuel Macron.