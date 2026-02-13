Victoires de la Musique 2026 : Nana Mouskouri, Indochine, Mika... Un show exceptionnel avec une favorite

La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique se déroule ce vendredi 13 février à la Seine musicale. Le spectacle sera au rendez-vous avec la présence de nombreux et grands artistes. Qui recevra un prix cette année ?

La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique a lieu ce vendredi 13 février à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Elle sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Cette édition sera présentée par l'animateur Cyril Féraud et la comédienne et chanteuse Helena Noguerra. Le chanteur Mika aura l'honneur de présider cette cérémonie qui s'annonce grandiose avec de nombreuses performances inédites, spécialement imaginées pour l'occasion.

Le cru 2026 se distingue par une sélection audacieuse. Si c'est l'académie des 822 votants qui a rendu son verdict pour la plupart des prix, le public a voté pour la "chanson originale de l'année". Les dés sont désormais jetés et la compétition s'annonce particulièrement serrée. La liste des nommés met en lumière une multitude de révélations, prouvant que la richesse musicale de l'année ne s'est jamais aussi bien portée. Entre nouveaux visages et artistes confirmés, la concurrence sera belle !

Voici la liste des nommées aux Victoires de la Musique par catégorie :

Artiste féminin

Charlotte Cardin

Aya Nakamura

Vanessa Paradis

Santa

Artiste masculin

Disiz

Feu! Chatterton

Pierre Garnier SA

Orelsan

Révélation féminine

Helena

Miki

Theodora

Révélation masculine

Ino Casablanca

L2b

Sam Sauvage

Révélation scène

Helena

Miki

Theodora

Album de l'année

Hele – Helena

Labyrinthe – Feu! Chatterton

La fuite en avant – Orelsan

Méga BBL – Theodora

On s'en rappellera pas – Disiz

Chanson originale de l'année

Fashion designa – Theodora

Les filles, les meufs – Marguerite

Mauvais garçon – Helena

Soleil bleu – Luiza et Bleu soleil

Tant pis pour elle – Charlotte Cardin

Concert de l'année

DJ Snake

Justice

Santa

Philippe Katherine

Création audiovisuelle de l'année

Fashion designa – Theodora

Je t'accuse – Susanne

Tant pis pour elle – Charlotte Cardin

Comment souvent, depuis 1990 et la 5ème édition des Victoires de la Musique, un prix d'honneur est remis à un artiste en hommage à sa carrière et à son talent. De nombreux grands noms de la chanson française l'ont reçue : Serge Gainsbourg, Véronique Sanson, Johnny Hallyday... Pour cette 41ème édition, c'est la chanteuse à succès Nana Mouskouri qui recevra le prix d'honneur des Victoires de la Musique. Indochine se verra également attribuer un prix spécial pour sa tournée record, mais le groupe ne sera pas présent sur scène.