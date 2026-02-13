Victoires de la Musique 2026 : Nana Mouskouri, Indochine, Mika... Un show exceptionnel avec une favorite
La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique se déroule ce vendredi 13 février à la Seine musicale. Le spectacle sera au rendez-vous avec la présence de nombreux et grands artistes. Qui recevra un prix cette année ?
La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique a lieu ce vendredi 13 février à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Elle sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Cette édition sera présentée par l'animateur Cyril Féraud et la comédienne et chanteuse Helena Noguerra. Le chanteur Mika aura l'honneur de présider cette cérémonie qui s'annonce grandiose avec de nombreuses performances inédites, spécialement imaginées pour l'occasion.
Le cru 2026 se distingue par une sélection audacieuse. Si c'est l'académie des 822 votants qui a rendu son verdict pour la plupart des prix, le public a voté pour la "chanson originale de l'année". Les dés sont désormais jetés et la compétition s'annonce particulièrement serrée. La liste des nommés met en lumière une multitude de révélations, prouvant que la richesse musicale de l'année ne s'est jamais aussi bien portée. Entre nouveaux visages et artistes confirmés, la concurrence sera belle !
Voici la liste des nommées aux Victoires de la Musique par catégorie :
Artiste féminin
- Charlotte Cardin
- Aya Nakamura
- Vanessa Paradis
- Santa
Artiste masculin
- Disiz
- Feu! Chatterton
- Pierre Garnier SA
- Orelsan
Révélation féminine
- Helena
- Miki
- Theodora
Révélation masculine
- Ino Casablanca
- L2b
- Sam Sauvage
Révélation scène
- Helena
- Miki
- Theodora
Album de l'année
- Hele – Helena
- Labyrinthe – Feu! Chatterton
- La fuite en avant – Orelsan
- Méga BBL – Theodora
- On s'en rappellera pas – Disiz
Chanson originale de l'année
- Fashion designa – Theodora
- Les filles, les meufs – Marguerite
- Mauvais garçon – Helena
- Soleil bleu – Luiza et Bleu soleil
- Tant pis pour elle – Charlotte Cardin
Concert de l'année
- DJ Snake
- Justice
- Santa
- Philippe Katherine
Création audiovisuelle de l'année
- Fashion designa – Theodora
- Je t'accuse – Susanne
- Tant pis pour elle – Charlotte Cardin
Comment souvent, depuis 1990 et la 5ème édition des Victoires de la Musique, un prix d'honneur est remis à un artiste en hommage à sa carrière et à son talent. De nombreux grands noms de la chanson française l'ont reçue : Serge Gainsbourg, Véronique Sanson, Johnny Hallyday... Pour cette 41ème édition, c'est la chanteuse à succès Nana Mouskouri qui recevra le prix d'honneur des Victoires de la Musique. Indochine se verra également attribuer un prix spécial pour sa tournée record, mais le groupe ne sera pas présent sur scène.
12:26 - Qui va performer en live ?
Si Indochine qui va recevoir un prix ne performera pas sur scène, d'autres artistes seront bien présents pour assurer le show. Une grande majorité des artistes nommés sont attendus : Helena, Vanessa Paradis mais aussi Feu! Chatterton devraient être de la partie. Mika, président d'honneur, a sorti un nouvel album "Hyperlove". Il pourrait donc également performer.
11:30 - Un prix spécial après un long boycott
C'est une grande star française qui va de nouveau recevoir un prix spécial aux Victoires de la Musique. Indochine va recevoir un trophée pour sa tournée record, l'Arena Tour, avec plus d'un million de spectateurs, ont annoncé mercredi les organisateurs. Depuis janvier 2025, le groupe a donné une centaine de concerts en France, en Belgique et en Suisse. La tournée va s'achever en mars et tout est complet. Il est devenu le premier groupe à vendre autant de billets pour une tournée francophone. Malheureusement, les artistes ne seront pas présents sur place car ils seront en concert à Bruxelles. Le groupe avait boycotté le show pendant plusieurs années. En 2018, Nicolas Sirkis avait déclaré que la cérémonie était "galvaudée" à cause du système de vote par des professionnels de l'industrie. Il déplorait aussi que la cérémonie mette les artistes en compétition. Le groupe a deux trophées déjà en poche : un de 2003 pour l'album Paradize et un autre d'honneur en 2011.
11:10 - Une favorite parmi les nommés
La chanteuse Théodora part favorite, étant nommée dans cinq catégories sur neuf. Elle dépasse alors Helena (4 nominations) et est en liste pour la révélation féminine, l'album de l'année, la chanson originale de l'année, la création audiovisuelle de l'année et la révélation scène. Surnommée, la "boss lady", Théodora est au sommet des classements musicaux et fait les têtes d'affiches des festivals. Née en 2003 en Suisse dans une famille d'origine congolaise, elle est à la croisée des genres entre hip-hop, RnB et électro et y ajoute des influences afro-caribéennes.
11:00 - Comment suivre les Victoires de la Musique ?
L'une des plus grandes émissions musicales françaises a lieu ce soir. Les Victoires de la Musique seront décernées pour la 41ème fois ce vendredi 13 février à la Seine musicale à Boulogne-Billancourt et vont récompenser les artistes du paysage musical français. La cérémonie sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter. France Télévisions met en place un dispositif spécial autour des coulisses de l'événement sur les réseaux sociaux avec "backstage expérience" sur le compte TikTok de France Télévision, "pour faire vivre l'atmosphère de cette édition". Les moments clés de l'événement seront aussi disponibles sur france.tv et les réseaux Facebook, X (ancien Twitter), Instagram et YouTube de France tv. La soirée devrait s'étirer au-delà de minuit.