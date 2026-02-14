Victoires de la musique 2026 : qui sont les gagnants ? Le palmarès complet et les temps forts

Les Victoires de la musique 2026 ont récompensé les artistes phares de l'année à la Seine musicale ce vendredi. Une grande gagnante émerge de cette grande soirée. Découvrez le palmarès et revivez les temps forts de ces Victoires 2026.

En direct

08:24 - La véritable gagnante des Victoires de la musique 2026 La véritable gagnante de cette 41e édition reste incontestablement Theodora, surnommée la "Boss Lady". À seulement 22 ans, cette artiste phénomène a littéralement raflé la mise avec quatre Victoires sur cinq nominations. Sacrée révélation féminine et révélation scène, elle a également remporté le prix de l'album de l'année pour "Méga BBL" et celui de la création audiovisuelle pour le clip de "Fashion designa", réalisé par Melchior Leroux.

08:16 - Les Victoires de la musique, symbole de la diversité de la scène musicale française Les autres récompenses de la soirée ont confirmé la diversité de la scène musicale française actuelle. Le duo Justice a remporté le prix du concert de l'année, battant notamment Philippe Katerine et DJ Snake, tandis que Sam Sauvage, fan revendiqué des années 80 à la voix grave caractéristique, a été sacré révélation masculine. Ce dernier a dédié sa victoire à "tous les musiciens et musiciennes qui ont un rêve".

08:09 - Les mots touchants de Disiz aux Victoires de la musique Le rappeur Disiz, 47 ans, a surpris l'assemblée avec un discours particulièrement touchant lors de sa victoire comme artiste masculin de l'année. L'artiste a notamment ²livré une confession intime : "Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une thérapie. Ça m'a permis de vivre avec le mal que j'ai fait et le mal qu'on m'a fait".

07:51 - Aux Victoires de la musique, Helena et son "Mauvais garçon" sacrés Helena, révélation issue de la Star Academy, a également marqué cette soirée en remportant la prestigieuse Victoire de la chanson originale pour "Mauvais garçon". Avec ses 60 millions de streams sur Spotify, ce titre s'est imposé comme l'un des phénomènes musicaux de l'année. "Je savais que cette journée allait être bonne", a réagi l'artiste belge, visiblement émue.

07:46 - Charlotte Cardin, la Québécoise sacrée aux Victoires 2026 Charlotte Cardin, la chanteuse québécoise dont le tube "Feel Good" a conquis l'Hexagone, est venue incarner la nouvelle vague d'artistes internationaux francophones qui enrichissent la scène française. "Pour une Québécoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français", a-t-elle confié avec émotion en recevant son trophée, illustrant ainsi la dimension francophone et internationale de ces Victoires.

07:35 - Indochine aux Victoires de la musique, presque historique La réconciliation tant attendue entre le groupe Indochine et les Victoires de la musique constituait un autre moment fort de cette édition. Après des années de boycott systématique de la cérémonie, le groupe emmené par Nicola Sirkis a non seulement accepté de recevoir un prix spécial pour sa tournée record, mais a également offert au public un mash-up de ses plus grands tubes, enregistré spécialement pour l'occasion.

07:24 - Nana Mouskouri, 91 ans, et sensation des Victoires de la musique 2026 Nana Mouskouri, 91 ans, venue recevoir sa Victoire d'honneur. L'émotion était palpable quand la chanteuse grecque, icône intemporelle de la chanson française, a déclaré : "Merci pour toutes ces années, pour l'amour qu'on cherche tous dans la vie avec la musique". Son amie Line Renaud avait préalablement qualifié sa carrière de "vertigineuse".

07:11 - Les femmes ont largement dominé les débats aux Victoires de la musique Cette 41e édition des Victoires de la musique, diffusée sur France 2, restera marquée par une statistique éloquente : plus de 60% des artistes nommés étaient des femmes, représentant 21 des 34 nominations totales réparties dans les neuf catégories de la cérémonie. Une évolution significative qui témoigne de la transformation profonde du paysage musical français, où les artistes féminines occupent désormais une place prépondérante dans toutes les strates de l'industrie.

07:02 - Retour sur les Victoires de la musique 2026 Bonjour et bienvenue dans ce direct, au lendemain des Victoires de la musique. Le grand gagnant de ces Victoires 2026, s'il devait y en avoir un, est une gagnante : Theodora. La chanteuse a remporté pas moins de 4 prix.La chanteuse québecoise Charlotte Cardin, en pleine ascension depuis son tube "Feel Good", a aussi été sacrée en ouverture d'une cérémonie qui a rassemblé Feu! Chatterton ou encore Indochine.

00:37 - La liste des primés de l'édition 2026 des Victoires de la musique Artiste féminine : Charlotte Cardin

Artiste masculin : Disiz

Révélation féminine : Theodora

Révélation masculine : Sam Sauvage

Révélation scène : Theodora

Album : "Méga BBL" – Theodora

Chanson originale : "Mauvais garçon" – Helena

Concert : Justice

Création audiovisuelle : Fashion designa – Theodora

Victoire d’honneur : Nana Mouskouri

Un prix spécial pour sa tournée XXL remis à Indochine

00:26 - Disiz remporte la Victoire du meilleur artiste masculin À 47 ans, c'est la consécration pour le rappeur essonnien Disiz. Face à Orelsan, Pierre Garnier ou encore Feu ! Chatterton, Disiz a été désigné ce vendredi soir meilleur artiste de l'année.

00:16 - Theodroa remporte sa quatrième Victoire de la musique ! Sans grande surprise, la favorite de la soirée, Theodora, remporte la Victoire de la révélation féminine de l'année. Comme Zaho de Sagazan deux ans avant elle, Theodora repart donc avec pas moins de quatre Victoires !

00:02 - Justice remporte la Victoire du meilleur concert La victoire du spectacle musical, tournée ou concert de l'année est remise au groupe électro Justice.

13/02/26 - 23:53 - Et la victoire de la révélation masculine est remise à.. Sam Sauvage "Je dédie cette Victoire à tous les musiciens, quel que soit leur âge, qui ont un rêve et veulent l'atteindre", a réagi Sam Sauvage, 25 ans, après s'être vu remettre le trophée de la révélation masculine par Adriana Karembeu et Lou Deleuze, la (très) jeune gagnante de l'Eurovision junior (12 ans).

13/02/26 - 23:42 - Helena remporte la Victoire de la meilleure chanson avec "Mauvais Garçon" Pour la toute première fois des Victoires de la Musique, les cinq nommés dans cette catégorie étaient toutes des femmes. Et c'est finalement Helena avec "Mauvais garçon" qui a remporté le trophée. "Ma nièce est née ce matin et je savais que cette journée allait être bonne", a réagi l'ex-candidate de la Star Academy, sourire aux lèvres.

13/02/26 - 23:26 - Et de trois Victoires pour Theodora ! À 22 ans, Theodora est appelée pour la troisième fois ce soir pour récupérer une Victoire de la musique. Après la création audiovisuelle et l'album, la voilà qui rafle la victoire de la révélation scène. "J'avoue, je suis choquée, c'est une dinguerie", lâche-t-elle.

13/02/26 - 23:12 - Deuxième Victoire de la musique pour Theodora ! Theodora remporte à présent la Victoire de l'album de l'année pour "Mega BBL". "Je tiens à remercier tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris", a lancé la jeune artiste sur scène, rendant hommage à Aya Nakamura et Tiakola. Et de lâcher, non sans humour : "C'est moi Boss lady en fait !"

13/02/26 - 22:39 - Première récompense pour Theodora Favorite de la soirée des Victoires de la musique Theodora a remporté un premier trophée : celui de la création audiovisuelle de l'année pour son clip Fashion Designa.

13/02/26 - 22:25 - Indochine récompensé pour sa tournée En concert à Bruxelles, le groupe Indochine n'était pas présent physiquement aux Victoires de la musique. Une performance enregistrée a toutefois été diffusée. Nicola Sirkis et ses acolytes ont été récompensés pour leur tournée XXL. L'occasion pour le chanteur de pousser un coup de gueule sur le prix des places de certaines tournées concurrentes. "Nous, on fait de la musique. On n'est pas là pour faire ce genre de ségrégation par l'argent", a-t-il estimé.

13/02/26 - 21:53 - La Victoire d'honneur remise à Nana Mouskouri Quarante-huit ans après sa sortie, sa chanson Guten Morgen, Sonnenschein, version allemande de Quand tu chantes, a connu en 2025 un succès pour le moins inattendu après la diffusion de la série Cassandra sur Netflix. À 91 ans, la chanteuse grecques s'est vue remettre ce vendredi soir une Victoire d'honneur. Un trophée remis par son compatriote qui officie en temps normal plutôt sur TF1, Nikos Aliagas !

13/02/26 - 21:46 - Charlotte Cardin élue artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique Première Victoire de la Musique 2026 remise et c'est Charlotte Cardin qui est désignée chanteuse de l'année. Face à elle, la Canadienne avait Aya Nakamura, Santa et Vanessa Paradis. À noter qu'elle n'est pas la première Canadienne a avoir obtenu cette récompense. Avant elle, une certaine Céline Dion, mais aussi Roch Voisine, Isabelle Boulay, Garou, Daniel Lavoie et Cœur de Pirate.

13/02/26 - 21:02 - La Seine Musicale plus que jamais prête pour accueillir les Victoires de la Musique Les Victoires de la Musique 2026 vont débuter vers 21h10 sur France 2 et France Inter. Sur X, le compte de La Seine Musicale qui accueille l'événement ce vendredi soir a publié quelques photos assurant être fin prêt !

13/02/26 - 20:47 - Ces deux Normands qui figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique Repérés par Ouest-France, deux Normands figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique 2026. Il y a le rappeur déjà bien installé Orelsan, mais aussi le gagnant de l'émission Star Academy, édition 2023, Pierre Garnier.