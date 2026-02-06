Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 6 février 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, 29 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats gagnants du 6 février 2026 seront dévoilés ici même dans la soirée.

Et si en cette fin de semaine vous tentiez votre chance au tirage Euromillions ? Ce vendredi 6 février 2026, la Française des jeux propose quelque 29 millions d'euros à qui trouvera le résultat Euromillions gagnant. Pour tenter sa chance, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles.

Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions gagnant sera mis en ligne ici même vers 21h30/22 heures :

Comment percevoir ses gains en cas de victoire à l'Euromillions ?

Sur son site, la FDJ explique qu'en fonction de l'endroit où l'on a joué, on ne récupère pas son gain au même endroit. Dans le cas où l'on a tenté sa chance dans un point de vente FDJ, jusqu'à 30 000 euros de gain inclus, il suffit de se rendre dans n'importe quel point de vente. Entre 30 001 et 499 999 euros, il faut prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros inclus, il faut contacter le 09 69 36 60 60 et taper le 3 pour être mis en relation avec l'équipe Accompagnement et Expérience Gagnants.

Pour les joueurs qui ont tenté leur chance sur le site ou l'application FDJ, en dessous de 500 000 euros, il est possible de récupérer son gain directement sur son compte fdj.fr puis sur son compte bancaire. Au-dessus de 500 000 euros, il faut suivre les indications de l'email envoyé par l'équipe de la Française des jeux.