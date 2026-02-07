Vigilance crues : le Finistère et le Morbihan en alerte orange ce samedi, des risques de débordements "importants"

Le Finistère et le Morbihan ont été placés en vigilance orange crues ce samedi 7 février 2026 par Météo France. De nouvelles pluies sont tombées dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant de nouvelles réactions sur les cours d'eau. La Laïta et le Blavet, en particulier, sont sous surveillance.

Deux département du Nord-ouest de la France ont été placés en vigilance orange crue ce samedi 7 février 2026 par Météo France. "Le passage d'une onde pluvieuse sur la Bretagne dans la nuit de vendredi à samedi a apporté des cumuls de pluie importants, en particulier sur les bassins du Finistère et du Morbihan mais aussi dans les Côtes-d'Armor.

Ces précipitations font réagir l'ensemble des cours d'eau, et en particulier le tronçon de la Laïta", précise le site de Vigicrues.

La vigilance orange indique aussi que le "risque de crue" sera "génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes".

Des conditions météorologiques qui risquent d'impacter les conditions de circulation. Elles seront "rendues difficiles sur l'ensemble du réseau" et des "perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires". Des inondations importantes sont aussi à prévoir. "Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains, peuvent être dangereuses", conclut Vigicrues.